​Остановить порочную практику

Суть проблемы при этом заключает­ся в фактическом отсутствии прозрачности уже на этапе задержания и допроса. А ведь это, уверен Генеральный прокурор РК Жакип Асанов, наиболее уязвимый период для совершения противоправных действий в отношении задержанного.

К слову, это лишь одно из направлений по борьбе с пытками и жестоким обращением, предлагаемых к реализации в рамках нового проекта Генеральной прокуратуры «К общест­ву без пыток», разработанного совместно с Европейским союзом.

Как отметил в приветственном слове на IV Форуме тюремной реформы под председательством Генерального прокурора РК председатель Конституционного совета республики Игорь Рогов, проделана огромная работа. Казахстан присоеди­нился к важным международным пактам и договорам, внесены изменения в Уголовный кодекс РК.

В целом недопустимость пыток и жестокого обращения с людьми прописана в Конституции Казахстана и распространяется на всех, будь то подозреваемые или осужденные, отбывающие наказание в местах лишения свободы.

Помощник Президента, секретарь Совета безопасности РК Владимир Жумаканов в свою очередь заметил, что Глава государства всегда уделял этому вопросу особое внимание. По его поручению в этой сфере была проведена полномасштабная работа, позволившая сократить численность тюремного населения в три раза. Значительно сократились и показатели смертности, заболеваний среди осужденных.

Положительным результатом назвали участники форума также и тот момент, что мы, наконец, ушли от практики замалчивания подобных правонарушений. Более того, в Казахстане внедрен институт Национального превентивного механизма, позволяющий обществу контролировать деятельность отдельных учрежде­ний УИС.

Позитивные перемены отметили в ходе форума и представители иностранных организаций в лице посла, главы представительства ЕС в РК Траяна Христеа, а также посла, главы Офиса программ ОБСЕ в Астане Дьердь Сабо. Они, в частности, указали, что не каждое государство может всего лишь за пару десятков лет передвинуться в рейтинге по тюремному индексу с третьего (!) на 68-е место.

Но, к сожалению, сокращение числа осужденных не решило всех проблем этой системы. Речь идет о пытках, которые, считают эксперты, также можно предотвра­тить.

Суть проекта «К обществу без пыток» сводится к повышению личной ответственности работников правоохранительных органов, осуществляющих задержание и допрос подозреваемого. В идеале каждый по времени должен отчитываться, когда он передает задержанного в другие руки. При этом планируется обеспечить каждого из сотрудников правоохранительных органов видео­фиксаторами, которые станут негласными контролерами всего процесса задержания и допроса.

Кстати, сами допросы будут теперь проводиться в специальных комнатах с прозрачными стенами и установленными в них тревожной кнопкой, приборами аудиовидеофиксации.

Что касается учреждений УИС, то одним из важных нововведений будет запрет на создание внутри колоний так называемых активов, помощников администрации, которые чаще всего и участвуют в издевательствах над другими осужденными. Кроме того, следует продолжить оснащение учреждений видеонаблюдением, не оставляя «слепых» зон, с выводом серверов и мониторов за их пределы, например, на пульты дежурных частей полиции и прокурора.

По словам самого Жакипа Асанова, эти и другие малозатратные мероприятия в итоге позволят остановить порочную практику как во всех РОВД, так и в учреждениях уголовно-исполнительной системы республики.