В Алматы разыграли Кубок легенд
Дмитрий Норкин
Бассейн известного алматинского спорткомплекса на проспекте Абая стал ареной уникального спортивного праздника: здесь прошел первый Международный турнир по водному поло среди ветеранов – Кубок легенд. Нынешний старт наполнен глубоким смыслом: его посвятили 45-летию первой победы знаменитой команды «Динамо» (Алма-Ата) в чемпионате СССР 1981 года. Сегодня ее по значимости для отечественного спорта эксперты справедливо приравнивают к победам на чемпионатах Азии и Европы.