В Алматы разыграли Кубок легенд

Турнир собрал три мощных сос­тава: «Динамо Алма-Ата Мас­терс», «Медео Алма-Ата Мастерс» и статусных гостей – «Грузия Мас­терс». Главным украшением соревнований и скрытым финалом стала принципиальная встреча алматинского «Динамо» с грузинскими ватерполис­тами. В яркой бескомпромиссной борьбе хозяева воды вырвали победу со счетом 15:14, оставив первый в истории трофей дома.

Впрочем, сами участники приз­навали, что счет на табло в эти дни уступал место эмоциям от встречи. Так, трехкратный чемпион Азиатских игр Аскар Оразалинов назвал происходящее не столько соревновательным, сколько «воспоминательным» периодом, отметив особый праздничный настрой и азарт среди приехавших друзей. Капитан грузинской сборной Александр Николаишвили также поблагодарил организаторов за теп­лый прием и выразил надежду, что такие встречи для укрепления связей между республиками станут регулярными и будут проходить хотя бы каждые пять лет.

Важнейший итог Кубка легенд – преемственность поколений. За баталиями мастеров с трибун наблюдали юные казахстанские спортсмены. По словам олимпийского чемпиона Сергея Котенко, в этом бассейне играли многие члены сборной Советского Союза, которые становились чемпионами мира и Европы. А когда Казахстан стал суверенной страной, наши ватерполисты становились многократными чемпионами Азии и участниками Олимпийских игр.

Организаторы турнира надеются, что он станет традиционным.