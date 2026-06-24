В Алматы разыграли Кубок легенд

Спорт
Дмитрий Норкин

Бассейн известного алматинского спорткомплекса на прос­пекте Абая стал ареной уникального спортивного праздника: здесь прошел первый Международный турнир по водному поло среди ветеранов – Кубок легенд. Нынешний старт наполнен глубоким смыслом: его посвятили 45-летию первой победы знаменитой команды «Динамо» (Алма-Ата) в чемпио­нате СССР 1981 года. Сегодня ее по значимости для отечественного спорта эксперты справедливо приравнивают к победам на чемпионатах Азии и Европы.

фото Юрия Беккера

Турнир собрал три мощных сос­тава: «Динамо Алма-Ата Мас­терс», «Медео Алма-Ата Мастерс» и статусных гостей – «Грузия Мас­терс». Главным украшением соревнований и скрытым финалом стала принципиальная встреча алматинского «Динамо» с грузинскими ватерполис­тами. В яркой бескомпромиссной борьбе хозяева воды вырвали победу со счетом 15:14, оставив первый в истории трофей дома.

Впрочем, сами участники приз­навали, что счет на табло в эти дни уступал место эмоциям от встречи. Так, трехкратный чемпион Азиатских игр Аскар Оразалинов назвал происходящее не столько соревновательным, сколько «воспоминательным» периодом, отметив особый праздничный настрой и азарт среди приехавших друзей. Капитан грузинской сборной Александр Николаишвили также поблагодарил организаторов за теп­лый прием и выразил надежду, что такие встречи для укрепления связей между республиками станут регулярными и будут проходить хотя бы каждые пять лет.

Важнейший итог Кубка легенд – преемственность поколений. За баталиями мастеров с трибун наблюдали юные казахстанские спортсмены. По словам олимпийского чемпиона Сергея Котенко, в этом бассейне играли многие члены сборной Советского Союза, которые становились чемпионами мира и Европы. А когда Казахстан стал суверенной страной, наши ватерполисты становились многократными чемпионами Азии и участниками Олимпийских игр.

Организаторы турнира надеются, что он станет традиционным.

#Спорт #Алматы #водное поло #Кубок легенд

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