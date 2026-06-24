Рекорд Месси и дерзость молодых королей

Очередной игровой день чемпионата мира по футболу снова подарил фанатам фантастические эмоции. Нестареющий аргентинский гений Лионель Месси (которому, кстати, сегодня исполнилось 39 лет) официально стал лучшим бомбардиром всех первенств планеты!
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