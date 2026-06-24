Рекорд Месси и дерзость молодых королей

ЧМ-2026
Аскар Бейсенбаев
специальный корреспондент

Очередной игровой день чемпионата мира по футболу снова подарил фанатам фантастические эмоции. Нестареющий аргентинский гений Лионель Месси (которому, кстати, сегодня исполнилось 39 лет) официально стал лучшим бомбардиром всех первенств планеты!

Были в ту ночь и другие незабываемые мгновения. Трио суперзвездных игроков – Месси, Мбаппе и Холанд – вновь устроили голевое безумие, когда Лео, а также молодые короли футбола синхронно забили еще по два мяча! Теперь весь мир, празднуя историческое достижение Месси, ждет от него нового триумфа: Лео осталась всего одна результативная передача, чтобы сокрушить еще один вечный рекорд – легендарного бразильца Пеле по количеству ассистов на мундиалях.

Матч второго тура между Аргентиной и Австрией изначально анонсировался как бенефис Месси. Капитану «альбиселесте» оставался только один точный удар, чтобы превзойти достижение немца Мирослава Клозе (16 голов). И судьба предоставила Лео шанс уже на 9-й минуте, когда в ворота австрийцев был назначен пенальти. И Лео... промахнулся! Но все мы продолжали верить, что он забьет свой исторический гол. Это и произошло на 38-й минуте, когда Месси невероятным ударом отправил мяч в сетку! А уже в добавленное ко второму тайму время аргентинский гений оформил дубль, доведя счет своих голов на ЧМ до фантастических 18 мячей. Аргентина победила со счетом 2:0 и досрочно гарантировала себе путевку в плей-офф.

А далее на поля выходили два главных катализатора нового футбольного поколения – 27-летний француз Килиан Мбаппе и 25-летний норвежец Эрлинг Холанд.

В матче Франции против Ирака Мбаппе стал первым футболистом в истории французского футбола, сыгравшим 100 матчей за сборную в возрасте до 30 лет. Юбилей капитан «трехцветных» отметил сверхдостойно: на 14-й минуте открыл счет шикарным ударом в угол. После этого из-за обрушившегося ливня игру прервали почти на два часа. Но пауза французов не охладила. Во второй половине Мбаппе оформил дубль, а точку в матче поставил Усман Дембеле – 3:0. Французы – в плей-офф, а Мбаппе с 15 голами уже догнал великого бразильца Роналдо и, вполне возможно, скоро настигнет и Месси.

В матче сборных Норвегии и Сенегала главным действующим лицом предсказуемо стал Эрлинг Холанд. Сенегальцы отчаянно сопротивлялись, но против норвежского киборга аргументов не нашлось. Холанд забил на 48-й и 58-й минутах, принеся Норвегии победу со счетом 3:2 и досрочный выход в 1⁄8 финала. Эрлинг в эту ночь стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии, доведя лицевой счет до космических 59 голов в 52 матчах.

Отметим, что в заключительном туре Франция и Норвегия сойдутся в битве за первое место в группе, что подарит фанатам прямую дуэль Мбаппе и Холанда.

Завершил же этот насыщенный футбольный день поединок между сборными Алжира и Иордании. В упорном противостоянии сильнее оказались алжирские футболисты, отпраздновавшие победу со счетом 2:1.

#Спорт #футбол #ЧМ 2026 #Лионель Месси

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