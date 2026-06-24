Рекорд Месси и дерзость молодых королей

Были в ту ночь и другие незабываемые мгновения. Трио суперзвездных игроков – Месси, Мбаппе и Холанд – вновь устроили голевое безумие, когда Лео, а также молодые короли футбола синхронно забили еще по два мяча! Теперь весь мир, празднуя историческое достижение Месси, ждет от него нового триумфа: Лео осталась всего одна результативная передача, чтобы сокрушить еще один вечный рекорд – легендарного бразильца Пеле по количеству ассистов на мундиалях.

Матч второго тура между Аргентиной и Австрией изначально анонсировался как бенефис Месси. Капитану «альбиселесте» оставался только один точный удар, чтобы превзойти достижение немца Мирослава Клозе (16 голов). И судьба предоставила Лео шанс уже на 9-й минуте, когда в ворота австрийцев был назначен пенальти. И Лео... промахнулся! Но все мы продолжали верить, что он забьет свой исторический гол. Это и произошло на 38-й минуте, когда Месси невероятным ударом отправил мяч в сетку! А уже в добавленное ко второму тайму время аргентинский гений оформил дубль, доведя счет своих голов на ЧМ до фантастических 18 мячей. Аргентина победила со счетом 2:0 и досрочно гарантировала себе путевку в плей-офф.

А далее на поля выходили два главных катализатора нового футбольного поколения – 27-летний француз Килиан Мбаппе и 25-летний норвежец Эрлинг Холанд.

В матче Франции против Ирака Мбаппе стал первым футболистом в истории французского футбола, сыгравшим 100 матчей за сборную в возрасте до 30 лет. Юбилей капитан «трехцветных» отметил сверхдостойно: на 14-й минуте открыл счет шикарным ударом в угол. После этого из-за обрушившегося ливня игру прервали почти на два часа. Но пауза французов не охладила. Во второй половине Мбаппе оформил дубль, а точку в матче поставил Усман Дембеле – 3:0. Французы – в плей-офф, а Мбаппе с 15 голами уже догнал великого бразильца Роналдо и, вполне возможно, скоро настигнет и Месси.

В матче сборных Норвегии и Сенегала главным действующим лицом предсказуемо стал Эрлинг Холанд. Сенегальцы отчаянно сопротивлялись, но против норвежского киборга аргументов не нашлось. Холанд забил на 48-й и 58-й минутах, принеся Норвегии победу со счетом 3:2 и досрочный выход в 1⁄8 финала. Эрлинг в эту ночь стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии, доведя лицевой счет до космических 59 голов в 52 матчах.

Отметим, что в заключительном туре Франция и Норвегия сойдутся в битве за первое место в группе, что подарит фанатам прямую дуэль Мбаппе и Холанда.

Завершил же этот насыщенный футбольный день поединок между сборными Алжира и Иордании. В упорном противостоянии сильнее оказались алжирские футболисты, отпраздновавшие победу со счетом 2:1.