Остановки с комфортом Свежий выпуск 462 Жания УРАНКАЕВА, Астана

«Для обогрева павильонов в зимний период будут использованы инфракрас­ные обогреватели с датчиками контроля. Чтобы обеспечить безопасность пассажиров, здесь установят камеры с подключением к общегородской системе комплексного обеспечения жизнедея­тельности (СКОЖ)», – отметил директор по транс­порту ТОО «Астана LRT» Рустам Халилев.

Остановка состоит из закрытого и открытого блоков. Внутри доступен бесплатный Wi-Fi, а на стене размещены схемы движения маршрутных автобусов. Электронное табло с расписанием общественного транспорта – снаружи. По словам представителя Астана LRT, на монтаж пилотного павильона ушел примерно месяц. И 11 млн тенге. Вместительность такой остановки – 30–35 человек.

«Всего определено более 80 наиболее пассажиро­образующих и загруженных участков. До конца текущего года планируется установить новые комплексы на 30 из них», – уточнил Р. Халилев.

В будущем в рамках проекта по модернизации остановочных пунктов планируется установить павильоны, оснащенные биотуалетами повышенной комфортности, этот проект будет осуществлен при наличии дополнительных инвестиций.



