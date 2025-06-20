В Усть-Каменогорске со 101-летием поздравили ветерана войны и легенду правоохранительных органов Восточного Казахстана Курмата Рахимова. В гости к Курмату Рахимовичу приехал глава региона Нурымбет Сактаганов, чтобы лично пожелать замечательному человеку здоровья и еще раз выразить благодарность за Победу.

фото акимата ВКО

Несмотря на возраст, Курмат-ага каждый день начинает с зарядки. Сам ходит в магазин, читает газеты, всегда в курсе событий в Казахстане и родном регионе. Аким области в знак поддержки активного образа жизни ветерана подарил ему удобный специальный тренажер.

Биографию Курмата Рахимова называют слепком целой эпохи. В 18 лет парень, родившийся в Курчумском районе, ушел на фронт. Воевал на Западном фронте, освобождал Белоруссию, Прибалтику, участвовал в боях в Пруссии. До сих пор помнит ожесточенные сражения за Шяуляй и Клайпеду.

В один из сложных моментов солдат принял на себя командование и спас свое подразделение. После этого бойца отметили первой наградой – медалью «За отвагу». Следующими боевыми наградами стали «За взятие Кенигсберга» и орден Отечественной войны II степени. Победу солдат встретил в Инстербурге. И до сих пор вспоминает радостную новость как самую долгожданную в своей жизни.

После войны Курмат Рахимович окончил военное училище, нес службу по охране границ с Ираном, Японией, Китаем. В 1965 году вернулся в родной Восточный Казахстан, где начал работать в органах внутренних дел. Стал заместителем начальника областного управления. Ушел в отставку в звании полковника.

Ветеран – живая легенда области. Его называют символом офицерской чести и достоинства. На его примере в департаменте полиции воспитывают молодые кадры. В 2024 году к 100-летнему юбилею Курмата Рахимова его портрет разместили на стене огромного дома по проспекту Казыбек-би в Усть-Каменогорске.