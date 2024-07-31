Осторожно – гаджеты!

Международный проект

Идея серьезного исследовательского проекта родилась примерно сорок лет назад в стенах семипалатинского диспансера № 4 – неприметного закрытого учреждения, считавшегося лечебницей для больных бруцеллезом. Реально сюда госпитализировали пострадавших от радиации во время испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. Одним из сотрудников диспансера была молодой врач, кандидат медицинских наук Найля Чайжунусова. У нее был доступ к служебной и даже секретной документации, врач наблюдала состояние пациентов, накапливая фактический материал.

– Сегодня хорошо знают о последствиях больших доз радиации, – рассказала доктор медицинских наук, профессор Медицинского университета Семея Найля Чайжунусова. – Это острая или хроническая лучевая болезнь, опасная летальным исходом. На ее фоне могут возникнуть тяжелые хронические заболевания.

Позже научное исследование было продолжено на базе медицинского университета. По словам Найли Жакияновны, партнерами проекта стали физики-ядерщики, радиоэкологи и дозиметристы из нашей страны, США, России, Японии. Каждый проводил измерения радиации по своему направлению, например, стройматериалов, почвы, воздуха, воды, биологического материала человека. Сама док­тор наук занималась анализом хромосомных абераций или хромосомных мутаций в крови. Периодически исследовательская группа собиралась, и каждый представлял свои результаты. В итоге оказалось, что данные по дозам разнятся буквально на десятые и даже сотые доли.

В ходе двадцатилетнего научного поиска был собран колоссальный материал. Большой вклад внесла доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой судебной медицины и патологической анатомии Дария Шабдарбаева. По ее словам, тема была продолжена проектом изучения малых доз. В 2011 году группа ученых, в том числе из Японии и России, решила провести эксперименты на подопытных животных. В течение 11 лет лабораторные мыши и крысы регулярно подвергались воздействию доз от 0,1Гр и ниже.

Мало кто знает, что подопытные грызуны – представители особой породы, которую разводят исключительно в Германии именно для экспериментов. Только такие данные дают наиболее верные результаты. С доставкой еврокрыс случился казус.

– Тендер выиграли начинающие предприниматели, – вспоминает профессор Шабдарбаева. – Мы с Найлей Жакияновной прибегаем к ним: «Где наши мыши?» А поставщики нас успокаивают: «Не переживайте, мы вам сейчас в подвале столько наловим». А когда им объяснили, что нужны элитные животные, они за голову схватились.

Еврогрызунов все-таки доставили в срок. В ходе первого эксперимента ученым запомнились глазенки животных: две крысы встали на задние лапки, повернулись друг к другу, словно прощаясь. И смотрели, казалось, с болью...

Дышали по очереди

Исследования проводили на базе атомного реактора Национального ядерного центра РК в Курчатове. Животных помещали в бокс, оснащенный притоком радиоактивного воздуха, насыщенного ионизирующим излучением, а также чистого воздуха. По словам Найли Жакияновны, крысы чувствовали радиацию. Был момент, когда все грызуны лежали, а одна бегала. Как только она почувствовала струйку чистого кислорода, крыса тут же просигналила остальным. Животные выстроились в очередь и по одному дышали воздухом.

Исследования длились 11 лет. Кропотливую работу ученые провели в лаборатории, исследуя биоматериал подопытных животных – легкие, почки, печень, кровь, зубы и т. д. Таким образом были изучены и систематизированы последствия воздействия малых доз на живой организм.

Как рассказала ассистент кафедры общественного здоровья Медуниверситета, доктор PhD Гаухар Амантаева, проводя исследования в семенниках экспериментальных животных, она не раз наблюдала изменения экспрессии генов. Это та стадия возникновения болезни, когда еще нет клинических проявлений, но уже есть изменения клеток на генном уровне. Это позволяет выявить предрасположенность к возникновению онкологических заболеваний конкретных локаций. А значит, своевременно диагностировать их и провести профилактику либо соответствующее лечение.

На сегодня семейские медики на основе огромного практического опыта и теоретических знаний готовы рекомендовать казахстанцам по возможности ограждать себя даже от небольшого излучения. Как минимум, не спать с гаджетом у изголовья. Внимательно к своему состоянию должны относиться рент­генологи, специалисты лучевой терапии и ядерной медицины, физики-ядерщики, работники атомной энергетики, космоса и других современных отраслей.