Осторожно – гаджеты!
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Кирилл Лавров, область Абай
Сегодня у научного медицинского сообщества Семея есть все основания, чтобы призвать казахстанцев внимательно отнестись к малым дозам излучения, оказываемым многочисленными гаджетами. Какой бы незначительной ни казалась доза радиации, она имеет воздействие, и порой – пагубное. Защитить себя, к слову, несложно. По словам специалистов, достаточно на ночь выключать телефоны и wi-fi, вынимать из розетки вилку Smart TV, беречься от прямых лучей солнца.