Фото: Kazpravda.kz
Общество , Образование
Освоить популярные специальности за счет государства могут казахстанцы

Освоить популярные специальности казахстанцы могут бесплатно на платформе skills.enbek.kz. Обучение с помощью нее прошли уже более 17 тысяч человек, сообщает Kazpravda.kz.

По данным пресс-службы Минтруда РК, с момента запуска в июле прошлого года платформы профессионального обучения в онлайн режиме skills.enbek.kz (далее – Платформа) более 17,8 тыс. граждан, из которых 11,2 тыс. безработных, получили сертификаты о прохождении курсов. На Платформе зарегистрировались 29,8 тыс. казахстанцев, из которых 16,3 тыс. – в 2022 году.

Из 11,2 тыс. безработных граждан, прошедших обучение, порядка 3,5 тыс. человек – представители молодежи, в основном из Кызылординской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Атырауской и Актюбинской областей.

С момента запуска авторы опубликовали на Платформе 119 курсов по различным направлениям, из них 65 – бесплатные. Продолжительность курсов составляет от 1 до 72 часов.

Наиболее востребованными курсами остаются «Управление персоналом», «Сүтті ірі қара өсіру», «Кассир», «Выращивание клубники от А до Я» и «Ұннан жасалған кондитер өнімдері, жіктелуі және дайындалу технологиясы».

Как сообщалось ранее, Платформа направлена на повышение уровня образованности и профессионализма населения страны в целом, стимулирование карьерного развития и продвижение концепции «обучение в течение всей жизни». Она создана по аналогии с международными обучающими площадками, предоставляющими доступ к онлайн курсам по принципу маркетплейса – рынка услуг.

Получить доступ к обучению можно, пройдя по прямой ссылке https://skills.enbek.kz/ или выбрав раздел «Онлайн обучение» на Электронной бирже труда (enbek.kz).

На Платформе обучающийся самостоятельно выбирает подходящий темп и язык обучения, комфортный принцип подачи материала, может отслеживать свой прогресс в образовательном процессе.

По окончанию обучения обучающийся должен сдать тестирование с пороговым уровнем 70%. При успешном завершении онлайн курса выдается сертификат об освоении навыка. Обязательным условием завершения курса является оценка курса со стороны обучившегося.

Данный сертификат автоматически указывается в резюме, созданном обучающимся при регистрации на Электронной бирже труда (enbek.kz). При поиске работников потенциальный работодатель будет видеть сертификаты, полученные после успешного обучения на skills.enbek.kz.

С 9 марта 2022 года на Платформе оптимизирован действующий функционал и запущены новые сервисы.

В частности, усовершенствован поиск курсов, создана понятная структура уроков, появилась возможность отслеживания процесса обучения и быстрого взаимодействия с авторами курсов.

Для авторов курсов доступен удобный конструктор составления урока, просмотр статистики и эффективности опубликованных курсов, предусмотрен разнообразный дизайн сертификатов, а также размещен онлайн калькулятор для предварительного расчета стоимости обучения.

Размещение онлайн курсов на Платформе для авторов и разработчиков осуществляется бесплатно. Курсы могут быть размещены на государственном и русском языках, должны содержать различные форматы представления информации: текст, презентации, видео и аудио материалы, инфографика и другие виды. Рекомендуемая длительность онлайн курсов от 6 до 144 часов. Платформа предполагает возможность адаптации интерфейса для обучающихся с особыми потребностями.

По всем вопросам регистрации и работы на Платформе skills.enbek.kz просим связаться с ответственными сотрудниками АО «ЦРТР» по тел.: 8 (7172) 95 43 17 (вн. 877, 878).

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