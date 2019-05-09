«Петропавловцам – защитникам Отечества от благодарных земляков» высечено на монументе, который много лет высится в центральной части города на территории парка Первого Президента. Его установили в 1975 году, к 30-летию Великой Победы. Вершину 16-метрового обелиска украшает орден «Победа». А у его подножия есть горсточка земли, доставленная с мест боевых действий ветеранами 314-й стрелковой дивизии.

В числе тех, кто по многолетней традиции пришел в этот день к обе­лиску Славы, почетный гражданин Петропавловска Александр Липовой. В 1944 году после окончания военного училища в Чите, получив звание лейтенанта, он отправился на Восточный фронт.

– Я участвовал в разгроме Квантунской армии, – вспоминает ветеран. – Наше училище включили в состав боевых под­разделений, и мы обеспечивали ликвидацию этой группировки.

Практически всех, кто участвовал в скорбном митинге в городском парке, так или иначе задела страшная война. Цветы, венки к подножию обелиска возложили ветераны, полицейские, студенты, школьники. После память павших воинов почтили минутой молчания.

В Петропавловске сейчас проживают 55 ветеранов Великой Отечественной войны.