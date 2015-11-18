От буквы – к цифре

Наталья КУРПЯКОВА
В одной – стеллажи рядами, на которых тысячи книжек, только детских (!), в другой – читальный зал, за столами которого всегда сидели ребята, читая особо дефицитные произведения – про Незнайку, про приключения Элли, Жюля Верна, фантастику… На абонементе их не выдавали, но там было много других, и читательские формуляры быстро заполнялись десятками названий.

Тогда нам рассказали о книге, о том, какой путь она проделала, прежде чем обрела привычный вид, – про глиняные таблички, папирусы и манускрипты, про Гутенберга и Ивана Федорова. Узнали мы и о "строении" книги – суперобложка, переплет, корешок, титульный лист, сам текст, оглавление и совсем уж диковинные форзац, шмуцтитул, аннотация… Кто-то стал бегать в библиотеку через день, кто-то был редким гостем. Но чувство, что это особое пространство со своими правилами, обитателями (библиотекари в их числе) и даже загадками, думаю, осталось у всех.

За последние два десятилетия преобразился мир вокруг. Изменились и библиотеки, куда также пришли новые технологии и откуда, увы, ушли читатели. Появились и новые задачи, одна из них – привлечение детей к чтению. Поэтому среди самых разнообразных досуговых проектов здесь по-прежнему проходят библиотечные уроки, где учат оформлять рефераты, работать со справочной литературой, с традиционными и электронными каталогами, полнотекстовыми базами данных, интернет-ресурсами. О двух весьма показательных мероприятиях в Южно-Казахстанской областной детской библиотеке им. Ы. Алтынсарина рассказала заведующая информационно-библиографическим отделом Фаягель Ахлиукова.

Библиограф Жадыра Самуратова подготовила электронно-библиографическую презентацию "От буквы – к цифре: книга традиционная и электронная». "Мультимедийные средства позволили ученикам 6 "Б" класса школы-лицея № 7 проследить путь книги от узелкового письма, наскальной пещерной живописи, письмен этрусков и минойцев, протоиндийцев и древних обитателей острова Пасхи, каменных литографий, глиняных табличек, деревянных дощечек с иероглифами ронго-ронго, пальмовых листов, папирусных свитков, кожи, пергамента, бересты до современного бумажного варианта, – пишет Ф. Ахлиу­кова. – Читатели совершили виртуальное путешествие в Баварскую "каменную" библиотеку в Мюнхене, Музей книги и книгопечатания в Киеве, московский Музей книги, Музей книги в Алматы, где хранятся древние рукописи и книги, созданные на территории Казахстана".

А заведующий сектором автоматизации Б. Пернебаев знакомил ребят с книгой электронной. "Читателям были розданы букридеры, в которых они пытались поменять настройки, поработать со словарями, установкой закладок, выходом на страницу, на содержание и выходом из книги, – продолжает автор письма. – Говоря о достоинствах ­е-книг Pocketbook, программист подчеркнул применяемую в них безопасную для зрения e-link технологию, антибликовый экран, предустановленные словари, множество поддерживаемых форматов, возможность обходиться без подзарядки в течение месяца".

Можно представить, с каким удовольствием и как быстро тинейджеры осваивали формат е-книги, которая так разительно отличается от своей "родственницы". Она умеет воспроизводить музыку и аудиокниги в формате МР3, с помощью букридеров можно слушать радио, просматривать фотографии, в них есть видеоплееры, возможность выходить в Интернет, а еще органайзер, календарь, калькулятор, лампы-подсветки. И самое примечательное: в букридер вмещается порядка тысячи обычных книг, целая домашняя библиотека…

Среди тех, кто отправляет письма в редакцию, – сотрудники библиотек, пожалуй, самая многочисленная категория. Жизнь библиотек богата событиями, они не заметны на фоне глобальных потрясений, наших еже­дневных забот, но от этого их значимость не умоляется. Ведь библиотеки не просто хранилища информации, они сохраняют культурные традиции. Чтение – одна из них.

Сегодня надо объяснять, что скачать книгу – минутное дело! – и прочитать ее не одно и то же. Исследования подтверждают: чтение печатных книг способствует лучшему усвоению информации. Но что делать, когда домашние библиотеки заменяются букридером? Или не заменяются ничем, просто уходя в небытие? Только "бороться за читателя". Чтобы из существующих многообразных способов проведения досуга он выбирал и чтение, обращался к книге – в "букве" или в "цифре". Для этого и ведут наших детей в библиотеки.

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