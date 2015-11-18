В одной – стеллажи рядами, на которых тысячи книжек, только детских (!), в другой – читальный зал, за столами которого всегда сидели ребята, читая особо дефицитные произведения – про Незнайку, про приключения Элли, Жюля Верна, фантастику… На абонементе их не выдавали, но там было много других, и читательские формуляры быстро заполнялись десятками названий.
Тогда нам рассказали о книге, о том, какой путь она проделала, прежде чем обрела привычный вид, – про глиняные таблички, папирусы и манускрипты, про Гутенберга и Ивана Федорова. Узнали мы и о "строении" книги – суперобложка, переплет, корешок, титульный лист, сам текст, оглавление и совсем уж диковинные форзац, шмуцтитул, аннотация… Кто-то стал бегать в библиотеку через день, кто-то был редким гостем. Но чувство, что это особое пространство со своими правилами, обитателями (библиотекари в их числе) и даже загадками, думаю, осталось у всех.
За последние два десятилетия преобразился мир вокруг. Изменились и библиотеки, куда также пришли новые технологии и откуда, увы, ушли читатели. Появились и новые задачи, одна из них – привлечение детей к чтению. Поэтому среди самых разнообразных досуговых проектов здесь по-прежнему проходят библиотечные уроки, где учат оформлять рефераты, работать со справочной литературой, с традиционными и электронными каталогами, полнотекстовыми базами данных, интернет-ресурсами. О двух весьма показательных мероприятиях в Южно-Казахстанской областной детской библиотеке им. Ы. Алтынсарина рассказала заведующая информационно-библиографическим отделом Фаягель Ахлиукова.
Библиограф Жадыра Самуратова подготовила электронно-библиографическую презентацию "От буквы – к цифре: книга традиционная и электронная». "Мультимедийные средства позволили ученикам 6 "Б" класса школы-лицея № 7 проследить путь книги от узелкового письма, наскальной пещерной живописи, письмен этрусков и минойцев, протоиндийцев и древних обитателей острова Пасхи, каменных литографий, глиняных табличек, деревянных дощечек с иероглифами ронго-ронго, пальмовых листов, папирусных свитков, кожи, пергамента, бересты до современного бумажного варианта, – пишет Ф. Ахлиукова. – Читатели совершили виртуальное путешествие в Баварскую "каменную" библиотеку в Мюнхене, Музей книги и книгопечатания в Киеве, московский Музей книги, Музей книги в Алматы, где хранятся древние рукописи и книги, созданные на территории Казахстана".
А заведующий сектором автоматизации Б. Пернебаев знакомил ребят с книгой электронной. "Читателям были розданы букридеры, в которых они пытались поменять настройки, поработать со словарями, установкой закладок, выходом на страницу, на содержание и выходом из книги, – продолжает автор письма. – Говоря о достоинствах е-книг Pocketbook, программист подчеркнул применяемую в них безопасную для зрения e-link технологию, антибликовый экран, предустановленные словари, множество поддерживаемых форматов, возможность обходиться без подзарядки в течение месяца".
Можно представить, с каким удовольствием и как быстро тинейджеры осваивали формат е-книги, которая так разительно отличается от своей "родственницы". Она умеет воспроизводить музыку и аудиокниги в формате МР3, с помощью букридеров можно слушать радио, просматривать фотографии, в них есть видеоплееры, возможность выходить в Интернет, а еще органайзер, календарь, калькулятор, лампы-подсветки. И самое примечательное: в букридер вмещается порядка тысячи обычных книг, целая домашняя библиотека…
Среди тех, кто отправляет письма в редакцию, – сотрудники библиотек, пожалуй, самая многочисленная категория. Жизнь библиотек богата событиями, они не заметны на фоне глобальных потрясений, наших ежедневных забот, но от этого их значимость не умоляется. Ведь библиотеки не просто хранилища информации, они сохраняют культурные традиции. Чтение – одна из них.
Сегодня надо объяснять, что скачать книгу – минутное дело! – и прочитать ее не одно и то же. Исследования подтверждают: чтение печатных книг способствует лучшему усвоению информации. Но что делать, когда домашние библиотеки заменяются букридером? Или не заменяются ничем, просто уходя в небытие? Только "бороться за читателя". Чтобы из существующих многообразных способов проведения досуга он выбирал и чтение, обращался к книге – в "букве" или в "цифре". Для этого и ведут наших детей в библиотеки.