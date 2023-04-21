От камбэков до разгромов

Первые матчи 1⁄8 финала розыгрыша второго по значимости трофея страны были посвящены прославленному футболисту, судье и инспектору Александру Мазманьяну, который оставил заметный след в нашем футболе, отыграв более 20 лет в командах мастеров – «Кайрат» (Алматы), «Целинник» (Целиноград), «Химик» (Джамбул), «Жетысу» (Талдыкорган). По завершении карьеры активно участвовал в пропаганде ветеранского спорта, став серебряным призером первенства СНГ, бронзовым призером Всемирных игр, чемпионом Азии – все это соревнования среди ветеранов. С 1988 по 1996 год он являлся футбольным судьей, а далее работал инспектором.

А теперь об играх. И начнем с двух поистине неожиданных результатов. Так, представитель элитной Премьер-лиги актауский «Каспий», который для этого поединка арендовал стадион в Алматы, принимал представителя Первой лиги туркестанский «Туран» и уступил ему со счетом 0:1 благодаря голу гвинейского нападающего гостей Диалло Адама на 16-й минуте.

Неприятное поражение в Шымкенте на глазах 11 тыс. фанатов потерпел и местный «Ордабасы», проигравший «Мактааралу» из Туркестанской области со счетом 1:2. У туркестанцев забитыми голами отметились ивуариец Коне Драмане и колумбиец Камило Сандовал, а у хозяев гол престижа провел игрок сборной Узбекистана Бобур Абдихоликов.

В этот день были зафиксированы и два камбэка. Так, алматинский «Кайрат» на своем поле вначале уступал уральскому «Акжайыку», который вышел вперед благодаря точному удару россиянина Евгения Кобзаря. Но потом алматинцы собрались и не только сравняли счет после гола российского легионера Дмитрия Сергеева, но и победили после мяча, забитого игроком сборной Казахстана Артуром Шушеначевым. Счет встречи – 2:1.

Дважды смогли отыграться на своем поле футболисты «Актобе», принимавшие «Атырау». Первый гол у атыраусцев забил северомакедонец Демир Имери на 10-й минуте с пенальти, а второй на 78-й у гостей провел Оралхан Омиртаев. Актюбинцы в первый раз сравняли счет на 71-й минуте благодаря бразильцу Элдеру Сантане, а потом на 82-й отличился и Ескендир Кыбырай. Здесь зафиксирована боевая ничья – 2:2.

В оставшихся поединках зафиксированы победы хозяев поля, причем в некоторых матчах с крупным счетом. Так, карагандинский «Шахтер» со счетом 1:0 обыграл кокшетауский «Окжетпес», гол забил Иван Свиридов. Костанайский «Тобол» был сильнее «Аксу» из Павлодарской области – 2:0. Мячи здесь забили сербские легионеры Иван Рогач и Милан Вукадинович. Петропавловский «Кызылжар» уверенно взял верх над гостившим у него талдыкорганским «Жетысу» со счетом 3:0. Голы у североказахстанцев забили босниец Младен Веселинович, а также Тимур Мульдинов и Артем Черединов. И, наконец, в столице Казахстана «Астана» разгромила кызылординский «Кайсар» благодаря дублям нападающего сборной Гамбии Дебо Дарбо и игрока национальной команды Казахстана Эльхана Астанова, а также еще одному мячу, забитому защитником сборной Черногории Жарко Томашевичем. Гол престижа у южан провел Руслан Сахалбаев, тем самым зафиксировав окончательный результат – 5:1 в пользу команды из главного города страны.