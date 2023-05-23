От лампы НКВД до петроглифов

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Флора Левина

В Семее ежегодная акция «Ночь в музее» оказалась полна сюрпризов.

фото автора

В музее им. семьи Невзоровых ночь выдалась тихой и нос­тальгической. Скоро учреждению исполнится 35 лет, и к этому событию уже началась подготовка. Поэтому гостей пришлось принимать в режиме онлайн.

Семейчанам была представлена первая серия фильма о музее. Лента полна воспоминаний о зарождении учреждения, о людях, создавших его, о годах становления.

В музее им. Ф. М. Достоевского посетителей ждала насыщенная программа в режиме нон-стоп, в которую вошли четыре выставки, викторина, перформанс, теат­рализованная постановка, бал литературных героев, концерт и многое другое.

На выставке «От свечи до электролампы» представлено более ста светильников – подсвечники и канделябры разных веков, судовые фонари и керосиновые «летучие мыши», электрические настольные осветительные приборы – от легендарной «лампы НКВД» до сенсорных светильников и ночников.

Большим сюрпризом для самых активных и читающих зрителей мероприятия «Загадочная ночь» стали книги, полученные в ходе лотереи-викторины «Свидание с книгой вслепую».

Еще одним открытием музейной ночи стала персональная выставка фотографа Светланы Артюшиной ART & FACT. Такое название выбрано не случайно. Работы автора – профессионализм в работе с фотокамерой и художественный взгляд на окружающий мир. В итоге каждый снимок – это и арт (искусство), и факт (отражение в кадре реальной жизни), и артефакт (волшебное произведение, на которое хочется смотреть и смотреть).

Свои работы представили и участники еще двух выставок – детских поделок и изделий мас­теров декоративно-прикладного искусства.

Ярким во всех смыслах слова получился перформанс студии «Росы» – юные художники вмес­те со своим руководителем, одновременно работая восемью кистями, на глазах зрителей создали картину «Первый танец».

Гвоздем же программы в крае­ведческом музее стала демонстрация украшений, которые археологи нашли в районе села Бозай Аягозского района. Эти золотые вещи недавно передали в фонд музея. На выставке также представлена реконструкция Золотого человека, найденного в Шиликтинской долине.

Ремесленники развернули импровизированные цеха прямо под открытым небом, демонстрируя навыки владения гончарным кругом и резцами по дереву. Краеведы продемонстрировали метод нанесения красной охры на камни. Именно этим способом наши далекие предки создавали свои первые рисунки, отражая непростую первобытную жизнь в символах и примитивных изоб­ражениях животных.

Гостей праздника также порадовало выступление военного оркестра и артистов областной филармонии им. Амре Кашаубаева.

#Семей #программа #концерт #выставка #музей #книги #ночь в музее

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