От метелей к весеннему теплу: прогноз погоды на выходные дни в Казахстане

Погода
1
Дана Аменова
специальный корреспондент

Синоптики «Казгидромета» прогнозируют прекращение осадков и повышение температуры, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным метеослужбы, обширный антициклон принесет теплую, сухую погоду на большую часть территорию Казахстана, лишь на севере, востоке страны с прохождением атмосферных фронтов ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, усиление ветра с метелью.

По республике прогнозируется туман. Повышение температуры воздуха днем на западе, юге страны до 3-15 тепла, на севере, востоке, в центре страны до 2 мороза-5 тепла. 

 

#погода #весна #прогноз #«Казгидромет»

