Школьница забеременела от отчима в Павлодаре

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

21 ноября стало известно о беременности несовершеннолетней ученицы в Павлодарской области, пострадавшей от насилия, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по охране прав детей.

Сообщается, что первыми, кто заметил изменения фигуры и поведения девочки, стали педагоги школы. Была поставлена в известность мама несовершеннолетней.

На сегодня по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - отчим взят под стражу.