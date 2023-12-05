Школьница забеременела от отчима в Павлодаре
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Подозреваемый взят под стражу
21 ноября стало известно о беременности несовершеннолетней ученицы в Павлодарской области, пострадавшей от насилия, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет по охране прав детей.
Сообщается, что первыми, кто заметил изменения фигуры и поведения девочки, стали педагоги школы. Была поставлена в известность мама несовершеннолетней.
На сегодня по данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый - отчим взят под стражу.
"Пострадавшая находится дома на дистанционном обучении, ей оказывается помощь со стороны педагога-психолога и школы. Незаконно наложенные дисциплинарные взыскания на сотрудников организации образования сняты. Комитет держит данный вопрос на контроле", - отметили в госоргане.