От первых слов – к свободному общению

В этом году планируется охватить бесплатными курсами более 4 270 человек.

Как сообщили в Областном центре обучения языкам, в последние годы методика преподавания была обновлена в соответствии с международными стандартами CEFR (Общеевропейские компетенции владения иностранным языком). Образовательный процесс стал более практико-ориентированным: в частнос­ти, применяется коммуникативный подход, используются интерактивные задания. Также обязательны работа в парах и группах, ролевые игры, которые мотивируют к запоминанию большего объема слов. Кроме того, используются цифровые образовательные ресурсы и современные учебно-методические материалы на всех уровнях обучения.

– За первое полугодие языковыми курсами охвачены 1 825 человек. Из них большая часть (1 613) стали слушателями курсов казахского языка, при этом 86 процентов от всего набора составили представители других этносов. Безусловно, это высокие показатели и хорошая общая тенденция. Остальные же были привлечены на курсы английского языка, – отметила заместитель директора Центра обучения языкам Перизат Маханова.

Двери центра открыты для представителей всех этносов Казахстана. Среди нынешних слушателей есть русские, узбеки, турки, таджики, азербайджанцы, корейцы, немцы, украинцы, дунгане... Чаще всего за помощью обращается работающее население в возрасте от 25 до 50 лет. Также обучаются молодежь и пенсионеры, которыми движет желание научиться говорить по-казахски хотя бы на бытовом уровне.

– Практика показывает, что успешность освоения программы зависит не от возраста или национальности, а от мотивации, регулярного посещения занятий и самостоятельного применения полученных знаний в жизни. При ответственном отношении хорошие результаты показывают слушатели всех возрастов, – говорит Перизат Атабековна.

Среди слушателей встречаются и этнические казахи, которые по различным жизненным обстоятельствам недостаточно хорошо владеют или вовсе не владеют родным языком. Обучение здесь проходят и кандасы, которым курсы помогают быстрее адаптироваться к языковой среде, освоить современную лексику и особенности официально-делового общения.

Для учащихся более продвинутого уровня на базе центра открыты клубы разговорного языка Sóile, «Шаңырақ» и Relax and Learn. Заседания проходят в дружеской атмосфере в формате диалогов, дискуссий, тематических бесед, интеллектуальных игр, викторин, мастер-классов и культурно-познавательных мероприятий.

– Основная цель клубов – помочь их участникам преодолеть языковой барьер, расширить словарный запас и научиться свободно использовать государственный язык в повседневной жизни. Тематика встреч разнообразна: культура, традиции, история Казахстана, госуслуги, профессио­нальное общение и современные общест­венные вопросы, – проинформировала заместитель директора учреждения.

За первое полугодие в трех клубах сос­тоялось 51 заседание, в которых приняли участие 563 слушателя. В частности, в Sóile – 477 человек, а в «Шаңырақе» – 64. Остальные посещали клуб английского языка.

Как сообщили в центре, причины для обучения у всех разные. Наиболее час­то слушатели приходят, чтобы можно было свободно общаться в повседневной жизни, использовать знание госязыка на работе, а также для карьерного роста, подготовки к прохождению тестирования KazTest, поступления на госслужбу и повышения уровня владения языком в профессиональной деятельности. Есть и те, кто изучает казахский по личной инициативе, стремясь лучше интегрироваться в общество, глубже познакомиться с культурой и традициями Казахстана.

Чтобы уроки не были скучными и однообразными, педагоги применяют различные форматы, а также современные технологии. Преподаватели центра активно внедряют в учебный процесс возможности искусственного интеллекта. К примеру, для подготовки учебных материалов, создания диалогов, тестов, адаптации текстов под разные уровни владения языком, а также для разработки интерактивных упражнений.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев определил цифровизацию как одно из стратегических направлений развития страны и выделил искусственный интеллект в качестве важнейшего ресурса модернизации национальной экономики. В связи с объявлением 2026-го Годом цифровизации и искусственного интеллекта разработан проект чат-бота на основе ИИ Qazaq ChatBot, предназначенный для изучающих казахский язык, – говорит Перизат Маханова.

В центре также реализуется проект для слушателей уровня А2 «Давайте учить казахский язык!» – на платформе YouTube будут размещены 20 видеоуроков.

Большинство слушателей получают сертификаты об успешном прохождении курса. Вместе с тем, как и в любой системе дополнительного образования, часть людей, не доучившись, прекращает­ занятия по объективным причинам: высокая занятость, изменение графика работы, семейные обстоятельства, переезд... Для сохранения мотивации преподаватели поддерживают постоянную обратную связь со слушателями, используют современные методы обучения и стараются сделать занятия максимально практичными и интересными.

С этой целью слушателей привлекают к участию в различных языковых мероприятиях центра. К примеру, проведен цикл открытых уроков «Мукагали Макатаев – певец вечной поэзии», пос­вященный 95-летию со дня рождения мастера слова. В честь 180-летия Жамбыла Жабаева организован поэтический марафон «Мудрец Великой степи», а ко Дню государственных символов РК с участием слушателей подготовлена серия видеороликов «Мои символы – моя национальная гордость».

– Мы стараемся привлечь и других жителей области, – подчеркнула Перизат Маханова. – Так, в честь Международного дня родного языка организована встреча с представителями этнокультурных объединений «Родной язык – голос сердца». В целях широкого внедрения эффективных методов обучения языкам, повышения профессиональной квалификации преподавателей, обмена опытом и поощрения лучших специалистов проведен областной конкурс среди преподавателей имени Ахмета Байтурсынулы.

Кроме того, в Байзакском, Жамбылском, Жуалынском, Кордайском, Меркенском и Сарысуском районах состоялся языковой фестиваль «Язык – связующее звено дружбы», направленный на повышение статуса государственного языка, расширение сферы его применения, укрепление языкового единства общества.