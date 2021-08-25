От студента до семейной пары – пятерых наркозакладчиков задержали в Акмолинской области

Происшествия
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Фото: Polisia.kz
Пятеро закладчиков задержаны акмолинскими наркополицейскими за четыре дня ОПМ «Заклад», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.   

В период с 18 по 21 августа проведено областное оперативно-профилактическое мероприятие «Заклад», направленное на выявление и пресечение фактов распространения синтетических видов наркотиков путем закладок.

В первый же день проводимой операции был остановлен 17-летний житель соседней области, который приехал в Кокшетау, снял квартиру и занимался распространением «синтетики» через закладки. При задержании у студента изъяты 30 полиэтиленовых свертков, обмотанных изолентой синего цвета, с веществом порошкообразной консистенции бежевого цвета со специфическим запахом, предположительно синтетический наркотик «структурный аналог Пировалерона а-PVP» и сотовый телефон.

Днем позже оперативники остановили 39-летнего местного жителя, который «работал» вместе со своей гражданской супругой. Для безопасного передвижения по городу мужчина носил «товар» в нижнем белье. В ходе личного обыска у задержанного изъято 60 закладок.

Был установлен и 32-летний закладчик, который указал тайники с закладками, где было изъято вещество порошкообразной консистенции бежевого цвета со специфическим запахом, предположительно синтетический наркотик «структурный аналог Пировалерона а-PVP». Со слов самого доставленного, он занимался данным промыслом второй месяц.

Полицейские установили, что вышеуказанные граждане планировали осуществлять сбыт наркотических средств бесконтактным способом с помощью соцсетей, организуя временные тайники-закладки на территории Кокшетау.

В ходе проводимых мероприятий, наркополицейскими был установлен и 40-летний «бомбер» или оптовый закладчик, который имея семью и двух несовершеннолетних детей, не обременяя себя работой, на протяжении месяца занимался размещением «бомб» с «синтетикой» на территории областного центра. В ходе личного обыска мужчины, а также из указанных тайников было изъято 50 свертков с наркотиками. А при обыске арендованной им времянки изъято наркотическое средство синтетического происхождения, предположительно «Мефедрон» массой 68 граммов, а также фасовочный материал, электронные весы и сотовые телефоны. Назначена экспертиза.

«Все изъятые вещества направлены на соответствующую экспертизу. Предварительно в отношении несовершеннолетнего и 32-летнего закладчиков начаты досудебные расследования по части 2 статьи 296 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств», в отношении остальных – по части 4 статьи 296 УК РК «Незаконное хранение наркотических средств в особо крупном размере». Максимальная санкция данной части статьи предусматривает наказание до 7 лет лишения свободы. В настоящее время оперативниками проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправным деяниям», – отметил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП Акмолинской области Мейрам Жапбасов.

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