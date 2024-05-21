От трагедии к триумфу

О нелегком пути, мечтах и проблемах паралимпийского спорта рассказывает серебряный призер Паралимпиа­ды-2016 по пауэрлифтингу – омбудсмен в исполкоме Национального паралимпийского комитета Казахстана Раушан Койшибаева.

– Раушан Заутбаевна, чем Вы сейчас заняты?

– У нас проходят два лицензионных соревнования – в Таиланде и Грузии. Именно на них решится, кто поедет на Паралимпиаду-2024 в Париж. Нужно пройти этот путь, завоевать лицензию.

Моя цель – это, конечно, участие в главных играх планеты. Для меня это будет третья Паралимпиада.

– После Паралимпиады в бразильском Рио-де-Жанейро Вы поднялись на второе место в мировом рейтинге по пауэрлифтингу в весовой категории до 67 килограммов. Но для этого пришлось изрядно потрудиться. Расскажите о своем жизненном пути.

– Я родилась в Кызылорде 7 марта 1966 года в многодетной семье. Отец много лет проработал в локомотивном депо машинистом тепловоза, мама – на хлебозаводе. Они много трудились и вырастили десятерых детей – пять девочек и пятеро мальчиков. Мои братья и сестры тоже очень трудолюбивые.

По окончании школы я устрои­лась на трикотажную фабрику, проработала там семь лет. А в 1990 году получила железнодорожную травму и пережила ампутацию обеих голеней.

Конечно, это был большой стресс, очень тяжелый момент. Осталась в четырех стенах. Но меня поддерживали моя семья, родители. И через два месяца, как только зажили раны, я приехала в Алматы для изготовления протезов.

– Я знаю, что именно там Вы познакомились со своим будущим мужем. Какую роль играет семья в Вашей спортивной карьере?

– Семья всегда верила в меня и поддерживает в спортивных начинаниях. Когда была в Алматы, увидела людей с еще более тяжелыми травмами, чем у меня. Они приезжали из всех областей, и мы подружились. Я старалась прийти в себя, научиться ходить на протезах.

Мы друг друга поддерживали, давали советы, поднимали настрое­ние. Ведь все переживали один и тот же момент. После этого каждые три года меняли протезы на новые, периодически делали их ремонт.

В 2003 году здесь же я познакомилась с будущим мужем Бауыржаном Касымбековым, он тоже пережил ампутацию ноги. Через несколько месяцев мы поженились. В 2004-м родилась старшая дочь Назерке, мы ее так назвали в честь героини песни, которую сочинил отец Бауыржана – талант­ливый айтыскер.

Годом позже на свет появилась вторая дочь – Дания, а в 2008-м – Алуа. Назерке сейчас на первом курсе Академии спорта, учится на отлично, что меня очень радует. Я всегда говорю дочерям: тем, что выбрали для себя, занимайтесь со всей отдачей, от этого зависит ваше будущее.

Дания – на первом курсе юридического факультета, она с детства всегда за справедливость. А младшая – в колледже, по специальнос­ти будущий маркетолог. Сейчас, конечно, с ними гораздо проще. А вот когда были маленькие, тяжело было их оставлять. Ведь я часто бывала в отъезде, то в Текели, то в Талдыкоргане тренировалась.

– Как Вы вообще нашли в себе силы серьезно заняться таким непростым видом спорта?

– Парапауэрлифтингом я стала заниматься с 2010 года. Хочу сказать, что занятия спортом придали мне уверенности, появилось стремление идти вперед. Это и поддержка своего здоровья, и желание того, чтобы дети мной гордились.

Тогда в ДЮСШ в Чундже, что в Уйгурском районе Алматинской области, открылся филиал для лиц с инвалидностью, и муж туда записался. Я сказала, что тоже хочу заниматься. Пришла в зал, а там одни парни. Но мне сразу понравились этот вид спорта и сама атмосфера. Ребята как раз готовились к чемпионату Казахстана. И я сразу, глядя на них, принялась упорно тренироваться.

Младшей дочери тогда было два года, и надо было и семьей заниматься. Но мне очень помогала свекровь, заботилась о детях. Также я благодарна мужу, что он с пониманием относится, ведь все равно женщина должна создавать тепло семейного очага.

В 2011 году я впервые в жизни поехала на соревнования. Это был областной турнир в Талдыкоргане, а как будто международный – сердце так колотилось! И сразу завоевала первое место. Медали тогда не давали, только диплом. Но меня охватила такая радость! А еще гордость!

Это был хороший стимул. Я поставила цель поскорее попасть на чемпионат страны и стала еще больше заниматься. Условия были не ахти: самодельные деревянные лежаки, старый китайский тренажер... Конкретной тренировочной программы у меня не было, сама по себе, просто старалась доказать, что что-то получится, несмотря на трудности в жизни.

– И Вы очень быстро завоевали «золото» Казахстана!

– Да, это было в Шымкенте. Увидела других параспортсменов со всей республики, почувствовала конкуренцию, и это еще больше меня раззадорило. Я очень хотела заниматься профессионально, тем более была уже немолода и считала, что нужно делать быстрые шаги, чтобы не упустить время.

Мечтала тренироваться у лучшего тренера – Дениса Викторовича Орлова. На областных соревнованиях несколько раз просила его взять в свою группу.

Однажды даже зашла к директору ДЮСШ для спортсменов-инвалидов и рассказала, что живу в районе, но хотела бы нормально заниматься, попросила создать для меня условия в Талдыкоргане. Сейчас вспоминаю и думаю, какая я была, оказывается, шустрая!

Но все также продолжала заниматься в районе. Как-то нашу спортшколу решили отремонтировать и попросили помещение освободить. Ненадолго мы поселились в местной средней школе. Но пришлось съехать и оттуда.

Тогда мы с мужем очистили задний двор нашего старенького дома от камыша, перевезли свое «железо» и тренировались с парнями под навесом. Само собой, и в дождь, и в ветер, в итоге простывали, травмы получали, но не останавливались.

– Свой рейтинг Вы поднимали постепенно, прилагая массу усилий для улучшения результатов на международных соревнованиях. Первым был чемпионат мира в Дубае в 2013 году, верно?

– Да, там я заняла 13-е место, подготовка была еще сырая. В 2014-м на Азиатских параиграх в Инчхоне (Южная Корея) поднялась на шестое место. А в 2015 году на чемпионате Азии подняла 106-килограммовую штангу и завоевала серебряную награду.

Тогда Денис Орлов сказал, что если я готова, то начнем серьезную подготовку к Паралимпиаде. И мы пожали друг другу руки. Он забрал меня в Текели, где живет, чтобы индивидуально заниматься. Кстати, там тоже были непростые условия: старые ржавые тренажеры, холодно, ведь это был подвал школы, приходилось одеваться как капуста.

Кроме того, тяжело было находиться отдельно от семьи. Но это был решающий год, и все отнеслись с пониманием. В ОАЭ и Малайзии на квалификационных турнирах взяла «бронзу» и получила лицензию в Рио. Бывают подарочные квоты, а я завоевала своим трудом.

– Значит, Вы не понаслышке знаете, как важны для спорт­смена хорошие условия. В Астане построен современный паралимпийский тренировочный центр. Как Вы считаете, нужны ли подобные центры в других городах Казахстана?

– Когда этот центр только открыли, мы были очень рады и удивлены. Это яркое событие, осуществление мечты! Внутри казалось, будто за рубежом находишься. Мы своим глазам не верили, что у нас такое есть. Прос­торно, светло, все очень удобно именно для нас – лифты, пандусы, душ, раздевалки.

Вообще, Кайрат Боранбаев, который последние девять лет возглавляет Паралимпийский комитет Казахстана, многое сделал для нас, параспортсменов. Только хорошее могу о нем сказать. Он создает идеальные условия для тренировок и подготовки к различным соревнованиям, начиная от поселения в гостиницы и до организации поездок в целом.

Помню, перед Паралимпиадой в японском Токио у нас были сборы в спортивном комплексе «Акбулак» в Талгарском районе, тоже очень хорошее место, все удобства, здоровое питание. От условий, конечно, зависит многое. Поэтому считаю, что одного паралимпийского центра для нашей страны, конечно же, мало. Они необходимы еще хотя бы в нескольких областях, там, где много параспортсменов.

Я полностью поддерживаю строительство таких центров по всей республике. Хотелось бы еще иметь такой где-то в горах, где и воздух целебный.

– Вы упомянули протезы и специальное снаряжение. Как обстоят дела в Казахстане с их производством?

– К сожалению, в Казахстане нет производства специализированных спортивных протезов, поэ­тому их приходится заказывать из-за границы. А там все очень дорого. Мне повезло: я обратилась к Кайрату Советаевичу, и он лично выделил 50 000 евро, чтобы мне сделали протезы по последнему слову техники в Германии.

Эти протезы легкие, удобные и долговечные! Я даже не мечтала о таком раньше. Это реально помогает мне не только в спорте, но и в повседневной жизни. Теперь хочется, чтобы такие протезы были доступны всем нашим параспортсменам.

Хотела бы обратить внимание других предпринимателей на эту проблему и призвать их оказать помощь параспортсменам, которые также нуждаются в протезах.

– Вы являетесь омбудсменом в Паралимпийском комитете Казахстана. Что входит в поле Вашей деятельности?

– В прошлом году меня приг­ласили на заседание Паралимпийского комитета, и там мою кандидатуру на роль представителя параспортсменов поддержали все участники. Я очень горда тем, что меня выбрали, и постараюсь оправдать оказанное доверие, успешно работать на благо паралимпийского спорта и спортсменов с инвалидностью.

Думаю, это случилось благодаря тому, что не боюсь говорить о проблемах. Я всегда могла выйти на трибуну.

Омбудсмен должен отстаивать права спортсменов. Важно то, что знаю, каково это – пройти такой путь. И я планирую поднимать проблемы, которые есть у параспортсменов. Например, не хватает массажистов, каких-то еще специалистов. Во многих регионах нет снаряжения международного уровня. Нам нужны грифы Eleiko, нужны удобные пандусы. Есть проблемы с перевозкой: сущест­вующих инватакси не хватает.

– Могли бы Вы рассказать о наиболее интересных и значимых событиях или инициа­тивах в параспорте?

– В прошлом году Национальный паралимпийский комитет Респуб­лики Казахстан провел на самом высоком уровне чемпионат мира по парахоккею на катке «Тарлан» в Астане. В нем принимали участие шесть стран. Мы получили очень высокую оценку от Международного паралимпийского комитета за организацию этого соревнования.

Хочется отметить, что «Тарлан» – единственный тренировочный центр в Центральной Азии по зимним видам спорта, который полностью адаптирован для посещений людьми с инвалидностью.

Мы также проводим ежегодный спортивный детский фестиваль совместно с фондом «Жулдызай» для детей с инвалидностью. Теперь ребята из всех областей Казахстана имеют возможность выступать на чемпионатах по 12 видам спорта. Такого раньше не было.

Еще мы провели чемпионат Казахстана по блайнд-футболу (футбол для слепых) на базе ФК «Кайрат». Этот вид спорта реализуется только благодаря участию данного футбольного клуба.

Кстати, эту команду содержит лично Кайрат Советаевич. Очень многие паралимпийские виды спорта в нашей стране поя­вились именно благодаря ему и его ­команде. Вот мы ездим на олимпиа­ды, чемпионаты мира, смотрим, как развиваются новые паралимпийские виды спорта, и вместе ре­шаем, как их продвигать в Казахстане, чтобы они были организованы не хуже, чем за рубежом.

– Когда Вы возвращаетесь из-за рубежа с победой или без нее, как Вас встречают на родине?

– Меня встречают моя семья, друзья и близкие, которые всегда поддерживают, независимо от результата.

– А как Вы думаете, для Вас это последняя Паралимпиада? Или не хотите загадывать?

– Загадывать не буду! Про Игры в Токио я тоже говорила, что пос­ледние.

– Спасибо! И удачи Вам!