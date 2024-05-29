Отдохнуть от воды у… воды

Свежий выпуск
33
Андрей Кратенко

Лето еще не наступило, а 96 детей Северо-Казахстанской области уже вернулись с отдыха.

фото из архива "КП"

Отвлечься от тревожных событий и поправить здоровье смогли ребята, семьи которых пострадали от паводка. В течение 20 дней они жили в республиканском лагере.

Приятными впечатлениями поделилась Валерия Буконина из Кызылжарского района. Больше всего девочке понравились выступления на сцене, дискотеки, спортивные игры.

Различными видами летнего отдыха власти СКО запланировали охватить 94% учащихся с первого по десятый класс – всего 6 145 детей. Для них будут работать одиннадцать загородных лагерей. Открытие летнего сезона состоится с 10 по 15 июня. Продолжительность каждого из пяти оздоровительных сезонов – 10 дней.

На брифинге в региональной службе коммуникаций исполняющая обязанности начальника управления образования СКО Татьяна Протопопова сообщила, что в связи с паводковой ситуацией обучение 33,5 тыс. школьников из 58 школ в разное время осуществлялось в дистанционном формате. Наиболее сложная ситуация сохранялась в семи школах Кызылжарского района и города Петропавловска.

По ее словам, было принято решение об отмене СОР и СОЧ для всех учащихся этих школ. Кроме того, приказом Министерства просвещения 754 ученика из пяти школ с пятого по одиннадцатый класс полностью были освобождены от переводных и выпускных экзаменов.

#дети #СКО #Образование #школа #отдых #экзамены

Популярное

Все
Делиться музыкой с окружающими можно с помощью жестов и мимики
Искалеченному журавлю сделали операцию
Большая поисковая, научно-аналитическая работа проведена Госкомиссией по реабилитации жертв политических репрессий
Когда наступает старость?
Музей Карлага организовал театрализованную экскурсию, показав страшную суть политических репрессий
В Шымкенте операторов домофонов уличили в картельном сговоре
Акмолинцы продолжают верить фирмам, якобы предоставляющим медуслуги
Магазины «у дома» отказываются торговать продуктами из стабфонда
Выпускники подарили родной школе современный кабинет
Ливневки нужно строить вместе с городом
В Конаеве прошел первый этап Qazaq marathon
Региональный вуз – лучший выбор для обладателей «Алтын белгi»
Свыше 200 юных боксеров приняли участие в престижном соревновании
Насыщенная развлекательная программа подготовлена для детей
В Приаралье подвели итоги экологической акции «Таза Қазақстан»
Более одного миллиарда тенге возвращено гражданам
При создании прочного промышленного каркаса упор будет сделан на новых технологиях
Страсти по Софье
В Таразе взялись за освещение улиц
Скользкую плитку заменит асфальт
В Косшы вместо «маятниковой» занятости появились постоянные рабочие места
Снегопад парализовал движение транспорта в двух регионах
Максим Фадеев выпустит песню в память о Салтанат Нукеновой
Выпускник школы из Костанайской области – призер десятков математических олимпиад
Октай Букейхан – забытый первый казахский геолог-разведчик, коллега Каныша Сатпаева
Сегодня Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову исполняется 100 лет со дня рождения
Юбилей «Невада – Семей» – хороший повод напомнить о заслугах Саима Балмуханова
У Казахстана уникальный культурный код
Три сирийских силовика заочно приговорены во Франции к пожизненному заключению
Астана и Париж «сверили часы»
Диас Аубакиров пробился в финал самого престижного в мире чемпионата по брейкингу
«Стартапы могут работать с гигантами»: ERG провела первый форум промышленного IT в Казахстане
«Умные» теплицы смогут получать инвестсубсидии в Казахстане
Как минимум семь казахстанцев выступят в основной сетке Roland Garros
Казахстанцам не стоит опасаться последствий прорыва дамбы в Китае
За аферу с ЕНТ осуждены двое жителей Уральска
Возобновлено движение на автодороге «Екатеринбург – Алматы»
Ранние овощи начали поставлять в Кызылординскую область
Для пострадавших от половодья жителей СКО власти приобрели 31 квартиру
О подходах к проблемам, поднятым Президентом на третьем Национальном курултае, высказался известный криминолог Куат Рахимбердин
Какой приговор могут вынести Бишимбаеву присяжные, рассказала адвокат
Их свадьбу родня вспоминает до сих пор
Пик паводка в Атырауской области ожидают в ближайшие дни
В Косшы открыли первый государственный спортобъект
Против танка ходил он с карабином и саблей
Меньше месяца не дожил до Дня Победы Владимир Колесниченко
Военнослужащие устроили «парад Победы» для фронтовика
Подвигу казахстанцев посвящается...
О солдате, который уничтожил четыре танка на Курской дуге
Штурмовики идут в бой с пехотой
Ветеранам – везде почет
Успех летчика куется на земле
Новобранцы Капшагайской десантно-штурмовой бригады приняли присягу
Текущую ситуацию на рынке ГСМ обсудили в правительстве
Ребенок получил пулевое ранение в Алматинской области
Детей растить и Родину защищать
Советника посла Казахстана в ОАЭ срочно отозвали
«Тот, кто песней степь восславил, нами не забыт...»
Талдыкорганской авиабазе присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского
Международный день музеев отмечается в Казахстане

Читайте также

Активисты собрали более пяти тысяч тонн мусора
Чистое село – чистая страна
Домой вернулись все
И красиво, и прохладно

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]