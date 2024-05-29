Отдохнуть от воды у… воды

Отвлечься от тревожных событий и поправить здоровье смогли ребята, семьи которых пострадали от паводка. В течение 20 дней они жили в республиканском лагере.

Приятными впечатлениями поделилась Валерия Буконина из Кызылжарского района. Больше всего девочке понравились выступления на сцене, дискотеки, спортивные игры.

Различными видами летнего отдыха власти СКО запланировали охватить 94% учащихся с первого по десятый класс – всего 6 145 детей. Для них будут работать одиннадцать загородных лагерей. Открытие летнего сезона состоится с 10 по 15 июня. Продолжительность каждого из пяти оздоровительных сезонов – 10 дней.

На брифинге в региональной службе коммуникаций исполняющая обязанности начальника управления образования СКО Татьяна Протопопова сообщила, что в связи с паводковой ситуацией обучение 33,5 тыс. школьников из 58 школ в разное время осуществлялось в дистанционном формате. Наиболее сложная ситуация сохранялась в семи школах Кызылжарского района и города Петропавловска.

По ее словам, было принято решение об отмене СОР и СОЧ для всех учащихся этих школ. Кроме того, приказом Министерства просвещения 754 ученика из пяти школ с пятого по одиннадцатый класс полностью были освобождены от переводных и выпускных экзаменов.