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Отдушка для сероводорода
Жанат Сисекенова

Власти Актобе вынуждены выделять по 200 млн тенге в год на реагенты для подавления запаха сероводорода, возникающего в результате неэффективной работы городских канализационно-очистных сооружений.

По словам председателя Коми­тета экологического регулирования и контроля МЭГПР РК Зулфухара Жолдасова, побывавшего на днях в регионе с рабочей поездкой, для решения проблемы необходимо провести модернизацию КОС.

– «Дорожная карта» по улучшению экологической обстановки Актюбинской области предусматривает капитальную реконструкцию очистных сооружений к 2025 году, – отметил председатель отраслевого комитета. – КОС эксплуатируются более 40 лет и находятся в ненадежном состоянии, плохо очищают промышленные и бытовые стоки, в результате в сети канализационных каналов образуется сероводород. В связи с этим также рассматривается вопрос о строительстве в 2024–2025 годах новых объектов по очистке.

На замечание горожан, как же им быть ближайшие два года, Зулфухар Жолдасов лишь развел руками… Мол, чтобы обновить КОС, нужны большие средства, которые необходимо предусмот­реть в бюджете...

Влияют на состояние атмо­сфер­ного воздуха и другие источники. Но проблемы постепенно решаются. Как было отмечено в ходе пресс-конференции, проведенной столичным чиновником, в нынешнем году на Актюбинском заводе ферросплавов (АктЗФ) завершается реконструкция плавильных печей первого и второго цехов для локализации неорганизованных пылегазовых выбросов, продолжается модернизация электрофильтров.

Данные мероприятия позволят сократить эмиссию загрязняющих веществ до 2 тыс. тонн в год, а это 15% от их общего объема. Кроме того, заменено 67 аспирационных установок, что даст возможность снизить выбросы твердых загрязняющих веществ в три раза, а газообразных – в четыре.

Монтаж нового электрофильт­ра на Актюбинском заводе хромовых соединений (АЗХС) уменьшил выбросы на 63%, шести рукавных фильтров – на 38%. Общее уменьшение объемов эмиссии в результате модернизации и замены систем очистки отходящих газов составило 19%, или фактически 1 200 тонн.

В «Дорожную карту» по решению экологических проблем региона вошли мероприятия и на ТЭЦ, где предполагается довести содержание диоксида азота до европейских стандартов.

– Есть проблемы по историческим загрязнениям грунтовых вод и водоемов, – перешел к следующей теме председатель комитета. – К примеру, завод хромовых соединений был запущен в 1957 году, и на сегодня мы до конца не решили проблему с шестивалентным хромом. Правда, он обнаруживается все реже. Но руководство области запланировало исследования, по итогам которых мы будем предпринимать дальнейшие меры.

Касательно озера Шалкар было отмечено, что объем извлеченного ила составил 3 млн кубометров. При этом выполнено 45% запланированных работ. Также на предстоящие два года запланированы дноуглубительные работы на Илеке, Каргалы и Женешке.

Что касается месторождения подземных вод Кокжиде, на котором перед пресс-конференцией также побывал Зулфухар Жолдасов, то, по его словам, утвержденный дебет запасов пресной воды составляет 173 тыс. кубических метров в сутки.

– На сегодня определены границы водного объекта, включен­ного в Перечень геологических объектов государственного природного заповедного фонда. С 2009 по 2019 год здесь на 38­ скважинах в песках Кокжиде проведены экологические исследования. Зафиксированы небольшие превышения предельно допустимых концентраций по нефтепродуктам. С 2021-го ведется мониторинг. Ожидаем его результатов, – отметил спикер.

Глава комитета напомнил, что нефтяники начали работать в песках Кокжиде еще до образования здесь государственного заповедника, и сейчас деятельность недропользователей находится под жестким контролем.

В 2021 году областным департаментом экологии проведены проверки деятельности АО «СНПС-Актобемунайгаз», «КМК-Мунай», выявлены многочисленные нарушения экологического законодательства.

С учетом уникальности подземного месторождения питьевой воды Кокжиде и его стратеги­ческой значимости составлен план соответствующих природоохранных мероприятий, утверж­денный министрами экологии, геологии и природных ресурсов, а также энергетики. Обследован фонд скважин, расположенный в пределах контуров уникального объекта, изучены материалы ранее проведенных исследований.

– В настоящее время согласно Плану мероприятий по сохранению уникального месторож­дения подземных вод Кокжиде рассмат­ривается вопрос о целесообразности дальнейшей деятельности здесь недропользователей, –заключил Зулфухар Жолдасов.

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