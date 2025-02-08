Отечественные экзоты

Сделано в Казахстане
9
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

До середины марта продлится на юге сбор урожая бананов

фото автора

Зимний урожай бананов соз­рел в теплице компании GenGroup Qazaqstan, расположенной близ села Таскешу Сайрамского района. Управляющий комплекса Мубарис Шакиров – с первого дня на объекте. Сначала сопровождал строительство, а теперь руководит производственным процессом. Признается: когда все только начиналось, даже предположить никто не мог, что в итоге такое чудо получится.

– До сих пор удивляюсь, что мы выращиваем бананы  – говорит Мубарис Шакиров. – Все, кто в первый раз переступает порог объекта, испытывают форменный шок. До этого я много лет проработал в крупной теплице по возделыванию томатов. Конечно, есть разница между выращиванием бананов и овощей – и по климату, и по удобрениям, и по технологии. Но и там и здесь надо всецело отдаваться работе, чтобы получить хороший результат.

С первого дня здесь работает и Эльбрус Тагиев. Открытие объекта стало для мужчины своего рода палочкой-выручалочкой: завод, на котором он работал, закрылся, а когда ему предложили устроиться разнорабочим в теплицу, он сразу согласился. И за прошедшие поч­ти два года ни разу не пожалел.

– Здесь мне все нравится, – говорит Эльбрус. – Тепло, нетрудно и интересно. Не люблю монотонную работу, а тут она как раз разнооб­разная. Всю прошлую неделю, к примеру, кисти бананов подвязывали, чтобы наливающиеся плоды не рухнули от тяжести. Они ведь очень нежные, сразу потеряют товарный вид. А сейчас вот урожай собираем.

Аладин Таштемиров ловко подхватывает орудием труда толстый ствол бананового растения, на котором держится почти созревшая гроздь плодов. Это что-то наподобие острой тяпки на двухмет­ровом шесте, которую рабочий называет мачете.

Резкий удар, и отсеченная гроздь падает вниз. Эльбрус Тагиев и Ариф Алиев ловко подхватывают плоды и аккуратно выносят на центральную дорожку аллеи, складируют на тележку. Вес мет­ровой в длину кисти составляет от 45 до 60 кг, так что при всем желании одному с такой задачей не справиться.

Так и работают весь день, снимая с многометровых растений одну за другой поспевшие кисти. За день в среднем их до полусотни набирается, но бывает и больше. Все зависит от объема заказа, который готовится к отгрузке, а также от созревания плодов.

Степень зрелости ягод определяет Мубарис Шакиров. Да, плоды у банана – это ягоды, хотя у них довольно жесткая оболочка.

– Эта еще зеленоватая, рано собирать,  – Мубарис Шакиров проходит мимо кисти, клонящейся к земле. – Вот когда плоды округлятся, уйдет ребристость, и будет самое время. Еще дней десять пусть повисят. Мы выращиваем турецкий сорт – «анамуз», считающийся одним из лучших. Его специально вывели для турецкого климата, а мы его создаем в теплице. Здесь у нас температура никогда не опус­кается ниже 15 градусов.

Смахнув пот, Эльбрус и Ариф грузят на тележку только что срезанную огромную кисть. Аладин тем временем изогнутым и остро наточенным ножом срубает лис­тья, размер которых превышает два метра. Следом принимается за ствол, от которого в итоге останется метровый пенек. Вся эта зеленая масса служит прекрасным удобрением.

– Банановое растение дает только один урожай, и его сразу же пус­кают под нож, – комментирует Аладин Таштемиров. – Рядом вот уже подрастают молодые ростки, которые через полгода будут готовы дать урожай. И так на протяжении 15 лет. Именно столько живет каждый банановый корень. А затем понадобится новая закладка банановой плантации, основой для которой послужит почва, обогащенная, по сути дела, отходами производства.

Управляющий директор компании GenGroup Qazaqstan Ислам Алиев рассказывает, что изначально они планировали запустить дробильный цех, чтобы измельчать листья и стволы, используя отходы на удобрение. Но потом решили стелить рядами как мульчу. Получается проще, меньше хлопот и дополнительных затрат.

Срезанные банановые грозди на тележке доставляют в цех сортировки. Там их подвешивают, чтобы было удобнее разделять на огромные ветки, практически вкруговую опоясывающие ствол. С Эльбрусом Тагиевым мы насчитали 11 рядов, в каждом из которых от 30 и больше плодов.

Каждую такую ветку рабочие разбирают еще на несколько час­тей, оставляя по 8–10 штук.

Тимур Алтаев и Дмитрий Лебедев колдуют у огромных бассейнов. В каждый их них вмещается по две тонны воды. Там банановые сеты промывают в антибактериаль­ном растворе для дезинфекции, удаления пыли и насекомых. Пос­ле принятия «ванны» ягоды просушивают. Далее остается расфасовать чистые плоды в картонные коробки и отправить потребителям.

На реализацию урожай отправляют в торговые сети Алматы, Тараза и Шымкента. Спрос на отечественные бананы огромен. И не только потому, что цена ниже, учитывая минимальные затраты на логистику.

– Мы выращиваем мини-бананы, шкурка которых значительно тоньше, чем у стандартных, – говорит Ислам Алиев. – В них намного больше микроэлементов и витаминов, чем в привычных нам эквадорских. А еще их отличают ярко выраженные вкус и запах. Они считаются более полезными, поскольку содержат практически все витамины группы В.

Предприятие намерено расширить тепличное хозяйство, тем самым увеличив производство бананов в два раза. Новую теплицу площадью 5 га начнут строить уже в марте. Если учесть, что ежегодный объем экспорта бананов в страну составляет порядка 100 тыс. тонн, то суммарно две теплицы смогут обеспечивать 20–30% от потребности на внут­реннем рынке.

В планах также значится выращивание авокадо, манго, ананасов. Так что ассортимент экзотических фруктов отечественного производства будет только расширяться.

#бананы #GenGroup Qazaqstan #село Таскешу

Популярное

Все
Первая тройня этого года родилась в  Шымкенте
Главное теперь  – доверие!
Готовы бороться за «золото»
Юрта в... подземелье
Поднял ложную тревогу – придется отвечать
В память о жертвах авиакатастрофы
Тайны «Малого Октября...»
Через товарные «интервенции» к стабилизации рынка
Тропа ведет к еде
Фотографика методом Кунина
Лещ попутал
Такие люди не уходят в прошлое...
Память о войне – основа диалога поколений
Учитель – это призвание
Мажилис рассмотрит ряд международных соглашений
Десять лет без Гер-ага
Основные приоритеты внутренней политики
Cyberpol спешит на помощь
До 1,5 млн туристов из Китая планируется привлечь в Казахстан
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 7 февраля 2025 года №65-НП
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Резюмируя поручения Президента
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
«Мусорные войны»: проблему переработки отходов призывают решить в Шымкенте
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Казахстанские телевизоры Samsung поступят в продажу во втором квартале 2025 года
Национальный день печати отмечают в Казахстане
Президент дал ряд поручений Мадине Абылкасымовой
«The UAE SWAT Challenge 2025»: команда «Сұңқар» завоевала первое место
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Морально устаревшую систему координат, высот и измерений в РК заменили на новую
Идет подготовка к весеннему водозабору в Кызылординской области
Минздрав обновит список лекарств для амбулаторного лечения
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
По страницам музыкальной истории: масштабный гала-концерт с успехом прошел на сцене театра «Астана Опера»
В Костанайской области возобновили проект «Серпін»
С юмором – о важном: премьеру антрепризного спектак­ля «Күйеуіңізді сатыңызшы» представили в Жезказгане
Новый год по Восточному календарю отпраздновал Дом дружбы в Улытау
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Сигареты подорожают в РК
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
Зимнее содержание дорог не выдерживает критики
Закон Республики Казахстан
В 2025 году 9 тыс. жителей Атырауской области получат адресную помощь
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Елдос Сметов перебрался с семьей в Лондон
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Институциональное становление Академии наук завершено
Закон РК О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам дипломатической службы, международных договоров и официальной помощи развитию
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия

Читайте также

Предприятие по производству водосберегающего оборудования в…
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Суперпроект в масштабах региона
В Сарани будут выпускать телевизоры Samsung

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]