Отечественные экзоты

Зимний урожай бананов соз­рел в теплице компании GenGroup Qazaqstan, расположенной близ села Таскешу Сайрамского района. Управляющий комплекса Мубарис Шакиров – с первого дня на объекте. Сначала сопровождал строительство, а теперь руководит производственным процессом. Признается: когда все только начиналось, даже предположить никто не мог, что в итоге такое чудо получится.

– До сих пор удивляюсь, что мы выращиваем бананы – говорит Мубарис Шакиров. – Все, кто в первый раз переступает порог объекта, испытывают форменный шок. До этого я много лет проработал в крупной теплице по возделыванию томатов. Конечно, есть разница между выращиванием бананов и овощей – и по климату, и по удобрениям, и по технологии. Но и там и здесь надо всецело отдаваться работе, чтобы получить хороший результат.

С первого дня здесь работает и Эльбрус Тагиев. Открытие объекта стало для мужчины своего рода палочкой-выручалочкой: завод, на котором он работал, закрылся, а когда ему предложили устроиться разнорабочим в теплицу, он сразу согласился. И за прошедшие поч­ти два года ни разу не пожалел.

– Здесь мне все нравится, – говорит Эльбрус. – Тепло, нетрудно и интересно. Не люблю монотонную работу, а тут она как раз разнооб­разная. Всю прошлую неделю, к примеру, кисти бананов подвязывали, чтобы наливающиеся плоды не рухнули от тяжести. Они ведь очень нежные, сразу потеряют товарный вид. А сейчас вот урожай собираем.

Аладин Таштемиров ловко подхватывает орудием труда толстый ствол бананового растения, на котором держится почти созревшая гроздь плодов. Это что-то наподобие острой тяпки на двухмет­ровом шесте, которую рабочий называет мачете.

Резкий удар, и отсеченная гроздь падает вниз. Эльбрус Тагиев и Ариф Алиев ловко подхватывают плоды и аккуратно выносят на центральную дорожку аллеи, складируют на тележку. Вес мет­ровой в длину кисти составляет от 45 до 60 кг, так что при всем желании одному с такой задачей не справиться.

Так и работают весь день, снимая с многометровых растений одну за другой поспевшие кисти. За день в среднем их до полусотни набирается, но бывает и больше. Все зависит от объема заказа, который готовится к отгрузке, а также от созревания плодов.

Степень зрелости ягод определяет Мубарис Шакиров. Да, плоды у банана – это ягоды, хотя у них довольно жесткая оболочка.

– Эта еще зеленоватая, рано собирать, – Мубарис Шакиров проходит мимо кисти, клонящейся к земле. – Вот когда плоды округлятся, уйдет ребристость, и будет самое время. Еще дней десять пусть повисят. Мы выращиваем турецкий сорт – «анамуз», считающийся одним из лучших. Его специально вывели для турецкого климата, а мы его создаем в теплице. Здесь у нас температура никогда не опус­кается ниже 15 градусов.

Смахнув пот, Эльбрус и Ариф грузят на тележку только что срезанную огромную кисть. Аладин тем временем изогнутым и остро наточенным ножом срубает лис­тья, размер которых превышает два метра. Следом принимается за ствол, от которого в итоге останется метровый пенек. Вся эта зеленая масса служит прекрасным удобрением.

– Банановое растение дает только один урожай, и его сразу же пус­кают под нож, – комментирует Аладин Таштемиров. – Рядом вот уже подрастают молодые ростки, которые через полгода будут готовы дать урожай. И так на протяжении 15 лет. Именно столько живет каждый банановый корень. А затем понадобится новая закладка банановой плантации, основой для которой послужит почва, обогащенная, по сути дела, отходами производства.

Управляющий директор компании GenGroup Qazaqstan Ислам Алиев рассказывает, что изначально они планировали запустить дробильный цех, чтобы измельчать листья и стволы, используя отходы на удобрение. Но потом решили стелить рядами как мульчу. Получается проще, меньше хлопот и дополнительных затрат.

Срезанные банановые грозди на тележке доставляют в цех сортировки. Там их подвешивают, чтобы было удобнее разделять на огромные ветки, практически вкруговую опоясывающие ствол. С Эльбрусом Тагиевым мы насчитали 11 рядов, в каждом из которых от 30 и больше плодов.

Каждую такую ветку рабочие разбирают еще на несколько час­тей, оставляя по 8–10 штук.

Тимур Алтаев и Дмитрий Лебедев колдуют у огромных бассейнов. В каждый их них вмещается по две тонны воды. Там банановые сеты промывают в антибактериаль­ном растворе для дезинфекции, удаления пыли и насекомых. Пос­ле принятия «ванны» ягоды просушивают. Далее остается расфасовать чистые плоды в картонные коробки и отправить потребителям.

На реализацию урожай отправляют в торговые сети Алматы, Тараза и Шымкента. Спрос на отечественные бананы огромен. И не только потому, что цена ниже, учитывая минимальные затраты на логистику.

– Мы выращиваем мини-бананы, шкурка которых значительно тоньше, чем у стандартных, – говорит Ислам Алиев. – В них намного больше микроэлементов и витаминов, чем в привычных нам эквадорских. А еще их отличают ярко выраженные вкус и запах. Они считаются более полезными, поскольку содержат практически все витамины группы В.

Предприятие намерено расширить тепличное хозяйство, тем самым увеличив производство бананов в два раза. Новую теплицу площадью 5 га начнут строить уже в марте. Если учесть, что ежегодный объем экспорта бананов в страну составляет порядка 100 тыс. тонн, то суммарно две теплицы смогут обеспечивать 20–30% от потребности на внут­реннем рынке.

В планах также значится выращивание авокадо, манго, ананасов. Так что ассортимент экзотических фруктов отечественного производства будет только расширяться.