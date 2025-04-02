Кроме того, отсутствует понятный и прозрачный механизм реализации авиатоплива и его ценообразования

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сегодня в Сенате провели круглый стол, посвященный вопросам развития гражданской авиации в Казахстане, и в работе которого приняли участие парламентарии, представители министерств транспорта и энергетики, Агентства по защите конкуренции, а также представители авиакомпаний Air Astana, SCAT, Qazaq Air и крупных аэропортов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Палаты.

Эксперты обсудили актуальные вопросы гражданской авиации, такие как нехватка авиатоплива, износ аэропортовой инфраструктуры и дефицит квалифицированных кадров.

«В настоящее время казахстанские НПЗ не могут удовлетворить растущую потребность отрасли в авиационном топливе. Кроме того, отсутствует понятный и прозрачный механизм реализации авиатоплива и его ценообразования», — отметил сенатор Бауыржан Каниев.

По словам парламентария, некоторые аэропорты контролируют топливную инфраструктуру, что приводит к монополизации и снижению конкуренции, а также к росту цен. Кроме того, дефицит квалифицированных кадров связан с отсутствием системы подготовки специалистов, соответствующей международным требованиям.

В ходе круглого стола были предложены конкретные меры для решения поднятых проблем. Участники отметили необходимость увеличения производства авиакеросина на нефтеперерабатывающих заводах Казахстана и регулирования его распределения на рынке. Также было предложено обновить инфраструктуру аэропортов и разработать новые механизмы привлечения частных инвестиций.

Кроме того, для решения проблемы кадрового дефицита было предложено внедрить международную сертификацию в Академии гражданской авиации.

Реализация этих предложений требует контроля и эффективного мониторинга со стороны правительства. По итогам обсуждения будут направлены соответствующие рекомендации в адрес Кабмина.