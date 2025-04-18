«Летом отели загружены на 90%»: Токаев – о создании комфорта для туристов

Президент,Туризм
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Дана Аменова
корреспондент

Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию Мангистауской области обозначил направления, способствующие динамичному развитию туризма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Туризм является важным сектором экономики региона после нефтегазовой отрасли. За прошлый год поток иностранных посетителей составил 43 тысяч человек, внутренних около 460 тысяч. Общее количество туристов за последние три года выросло в 1,5 раза. В летний сезон отели загружены более чем на 90%. Наиболее популярными среди туристов остаются подземная мечеть Бекет Ата, урочище Бозжыра, «Долина замков» Айрақты и «Долина шаров» Торыш. Каждый десятый въезжающий в регион посещает эти объекты. Я неоднократно отмечал о необходимости создания комфортных условий для туристов, в том числе для лиц с ограниченными возможностями. Надо продолжить работу в этом направлении», –  считает Президент.

Также он высказался по поводу предложения по установке автоматизированного подъемника для посещения некрополя Бекет Ата.

«Установка подземных механизмов на туристических объектах в мире довольно распространенная практика. Однако надо учитывать сакральную значимость этого места и обсудить данный вопрос с общественностью и экспертами. В прошлом году на совещании по развитию туризма я обозначил перспективные направления отрасли. Что касается Актау, то это уникальный город с точки зрения возможностей транспорта, логистики и туризма. Мы должны эффективно использовать этот потенциал», – говорит он.

Президент отметил, что особое внимание следует уделить морскому туризму. Привлекательность данного сегмента обусловлена близостью портов 5 стран, возможностью привлечения в регион туристов из 10 городов миллионников России, Ирана и Кавказа. Здесь пересекаются транзитные коридоры воздушных сообщений таких городов, как Стамбул, Анталья, Лондон, Москва, Астрахань, Тбилиси, Баку и другие. Это открывает путь к активному развитию туризма. Назрела необходимость строительства нового морского порта Актау с реконструкцией причалов для приема пассажирских лайнеров.

Кроме того, Глава государства особо отметил важность привлечения частных инвестиций в сферу туризма

«Правительству необходимо в скором времени завершить разработку Комплексного плана развития туристской зоны «Мангистау». В июне он должен быть принят. Акимату области при поддержке Правительства необходимо проработать вопрос привлечения частных инвестиций в эту сферу. Следующий вопрос – событийный туризм (Event tourism). Актау получил статус культурной столицы тюркского мира. Недавно успешно состоялась церемония открытия. Большой интерес к этому мероприятию проявили как наши граждане, так и тюркоязычные страны. В дальнейшем будет проведено более 30 мероприятий. Это поспособствует привлечению туристов в регион. В этом направлении необходимо вести активную работу. В целом, стабильный приток иностранных инвестиций в регион сохраняется, однако две трети из них по-прежнему приходится на нефтегазовый сектор. Поэтому нужно активнее привлекать инвесторов и в другие сферы», – заключил Президент.

#Токаев #туристы #Мангистау #Акорда #отели

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