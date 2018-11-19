Отец и сын осуждены за сбыт наркотиков в Туркестанской области

В Туркестанской области отец и сын получили 6 лет тюрьмы за сбыт наркотических средств, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.
Как сообщили в ведомстве, наркодельцов задержали с поличным сотрудники УБН ДП Туркестанской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
"По месту жительства у них полицейские изъяли бумажный сверток с марихуаной весом около 3 грамм и полиэтиленовый пакет с наркотиками весом 500 грамм. Также досудебное расследование проводится следователями управления полиции Туркестана в отношении другого местного жителя, который занимался культивированием конопли во дворе собственного дома. У него оперативники изъяли свыше 30 кустов наркосодержащего растения", – сообщили в пресс-службе областного ДП.
Всего же с начала текущего года полицейскими Туркестанской области изъято из незаконного оборота более 6 тонн наркотических средств. Зарегистрировано 340 преступлений и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Выявлено 52 факта сбыта наркотических средств, 15 фактов незаконного хранения наркосредств в особо крупном размере.
Также на территории области зарегистрировано 74 факта незаконного культивирования наркосодержащих растений и уничтожено более 60 тысяч кустов таких растений. Кроме того, полицейскими в отделах зарегистрировано около 200 наркопроступков.