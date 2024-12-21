Открытие лыжного сезона пройдет в Центральном парке столицы

Победителей и призеров наградят медалями и дипломами, а также ценными призами, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

22 декабря на лыжероллерной трассе в Центральном парке состоится открытие лыжного сезона в Астане, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Все любители активного отдыха и спорта могут принять участие в лыжной гонке, а также состязаться в национальных играх как армрестлинг, борьба на поясах, подъем гири и перетягивание каната.

Условия участия:

• Необходимо иметь свои лыжи;

• Участие бесплатно, но количество мест ограничено.

Регистрация будет проходить в день забега, 22 декабря с 09.00 до 10.30.

Победителей и призеров наградят медалями и дипломами, а также ценными призами. Тем, кто доберется до финиша, будут вручены специальные медали.