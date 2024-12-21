Открытие лыжного сезона пройдет в Центральном парке столицы
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Победителей и призеров наградят медалями и дипломами, а также ценными призами, передает Kazpravda.kz
22 декабря на лыжероллерной трассе в Центральном парке состоится открытие лыжного сезона в Астане, сообщает официальный сайт столичного акимата.
Все любители активного отдыха и спорта могут принять участие в лыжной гонке, а также состязаться в национальных играх как армрестлинг, борьба на поясах, подъем гири и перетягивание каната.
Условия участия:
• Необходимо иметь свои лыжи;
• Участие бесплатно, но количество мест ограничено.
Регистрация будет проходить в день забега, 22 декабря с 09.00 до 10.30.
Победителей и призеров наградят медалями и дипломами, а также ценными призами. Тем, кто доберется до финиша, будут вручены специальные медали.