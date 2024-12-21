Открытие лыжного сезона пройдет в Центральном парке столицы

Спорт
49

Победителей и призеров наградят медалями и дипломами, а также ценными призами, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Астаны

22 декабря на лыжероллерной трассе в Центральном парке состоится открытие лыжного сезона в Астане, сообщает официальный сайт столичного акимата.

Все любители активного отдыха и спорта могут принять участие в лыжной гонке, а также состязаться в национальных играх как армрестлинг, борьба на поясах, подъем гири и перетягивание каната.

Условия участия:

• Необходимо иметь свои лыжи;

• Участие бесплатно, но количество мест ограничено.

Регистрация будет проходить в день забега, 22 декабря с 09.00 до 10.30.

Победителей и призеров наградят медалями и дипломами, а также ценными призами. Тем, кто доберется до финиша, будут вручены специальные медали.

#Астана #Спорт #лыжный сезон

Популярное

Все
Промысловый флот возвращается в Мангистау
Авто въехало в толпу на рождественской ярмарке в немецком Магдебурге
В Белграде открылась выставка «Культурное наследие Великой степи»
Нурлан Байбазаров освобожден от должности вице-премьера
На ТЭЦ Риддера пострадали шесть человек
Новогодняя ёлка зажглась в южной столице
В Казахстане установили требования к автовокзалам и автостанциям и по пассажирским перевозкам
Вице-премьер Жумангарин возглавил Миннацэкономики Казахстана
Открытие лыжного сезона пройдет в Центральном парке столицы
В Японии создали лекарство для роста новых зубов на месте утраченных
Аида Балаева: Реализация идеологической политики требует комплексного подхода
Токаев одобрил изменения и дополнения в трёхлетний бюджет страны
Креативный хаб открылся в Туркестане
Сколько выходных дадут казахстанцам в 2025 году
XII кинофестиваль «Бастау» объявил победителей
Мировые лидеры поздравляют президента и народ Казахстана с Днем Независимости
Денис Качеев: «Работа по укреплению независимости требует постоянного внимания и участия всего общества»
Известный блогер-полиглот стал послом туризма Казахстана
В Международном аэропорту Алматы открылся Музей авиации
Итоги 2024 года Минэнерго: достижения и перспективы развития энергетической отрасли
Работа над многотомником по истории Казахстана продолжается
Токаев поздравил казахстанцев с Днем Независимости
Сегодня в Астане открывается линейный каток
Прочные основы безопасности и развития страны
Тела 12 человек обнаружены в ресторане на горнолыжном курорте в Грузии
Трамп обвинил Белый дом в сокрытии информации о беспилотниках над США
Полиция Казахстана переведена на усиленный вариант несения службы
Названы соперники Казахстана в отборе на ЧМ по футболу-2026
Иран ужесточает наказание за неправильное ношение хиджаба вплоть до смертной казни
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Грустные думки аграрные
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Производство шоколада может прекратиться
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Лица старого Уральска
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Прорыв в дорожной сфере
Трудов высокая оценка
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок

Читайте также

«Алтын тұғыр – 2024»: награждены лучшие спортсмены года по …
Сабина Алтынбекова стала капитаном зарубежного волейбольног…
Спорткомплекс имени Бекзата Саттарханова открыли в Туркеста…
Избран новый президент Казахстанской федерации футбола

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]