Открыты для обсуждения

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Общество
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Илья Пащенко

Проект закона «О масс-медиа» направлен на формирование информационной безопасности страны и повышение статуса журналиста.

фото из архива "КП"

Министр культуры и информации РК Аида Балаева отметила, что разработка законопроекта велась с учетом интересов государства, запросов общества и тенденций развития медиа­сферы. Его основу составил синтез законов «О средствах массовой информации» и «О телерадиовещании».

– На текущий момент в Мажилисе Парламента РК проведено более 16 заседаний рабочей группы, внесено 114 поправок: из них принято – 64, на заключении Правительства РК – 40, на доработке – 10. Рассмотрены 108 позиций по замечаниям отдела законодательства по юридической технике: принято – 97, на доработке – 11, – сказала Аида Балаева.

По словам главы МКИ, закон «О масс-медиа» предусматривает шесть новелл: закрепление нормы по трехлетнему сроку исковой давности, введение градации видов запросов СМИ (устные запросы, письменные запросы, запросы по разъяснению официальных сообщений) и сроков предоставления ответов на них, субсидирование установки официальных отечественных устройств спутниковой информации, переход на грантовое финансирование проектов, ежегодная подготовка Национального доклада для оценки состояния медиасферы и прав журналистов, введение пресс-карт для упрощения процесса аккредитации.

– Вместе с тем на сегодня ведется бурное обсуждение данной новеллы, по которой мнение медиасообщества и членов рабочей группы поляризовалось. Отмечу, что основной целью в данном вопросе является автоматизация процессов аккредитации, и министерство в целом не против иной формы ее реализации, – добавила Аида Балаева.

Ряд нововведений предложили депутаты Мажилиса. Среди них – принятие системных мер, направленных на укрепление статуса государственного языка и развитие отечественного контента путем поэтапного увеличения его доли с 50 до 70%, снижение ретрансляции иностранных теле-, радиопрограмм с 20% до 10%, поддержка региональных и детских СМИ.

В целом, как отметила Аида Балаева, при дальнейшей разработке законопроекта будут учитываться и прорабатываться все предложения представителей отрасли. По ее словам, министерство всегда открыто к совместному обсуждению законопроекта.

#закон #проект #СМИ #масс-медиа

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