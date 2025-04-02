Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы Петропавловска блестяще выступили на первой сетевой олимпиаде по искусственному интеллекту среди школьников, завоевав призовые места в престижном соревновании.

фото NIS г. Петропавловска

В интеллектуальной битве, которая прошла в рамках «Нау­рызовских встреч» на базе NIS Астаны, приняли участие более 150 талантливых учеников из всех интеллектуальных школ страны. Петропавловск представили 11-классники Нурбатыр Толеген, Арсен Галымжан и Тимур Иманов, которые два дня подряд решали сложнейшие задачи в сфере искусственного интеллекта.

Итоги олимпиады стали триумфом для NIS Петропавловска: Нурбатыр Толеген одержал победу, а Арсен Галымжан и Тимур Иманов заняли почетные третьи места. Помимо заслуженных наград, победители и призеры получили образовательные гранты от топовых университетов Казахстана, таких как Назарбаев Университет, Казахстанско-Британский технический университет, Astana IT University, а также доступ к уникальным курсам по ИИ от AI-Academy.

Соревнование стало не только проверкой знаний, но и площадкой для вдохновения. Участники посетили лекции ведущих экс­пертов из ISSAI Назарбаев Университета, Astana IT University и представителей международных вузов,.

– В прошлом году мы впервые провели хакатон, и это стало мощным импульсом для наших учеников. Сегодняшняя олимпиа­да – новый уровень, открывающий перед ними невероятные возможности, – отметил председатель правления АОО NIS Ануар Жангозин.