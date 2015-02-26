Отмечена схожесть позиций Свежий выпуск 722

Приветствуя гостя, вице-спикер отметил, что А. Рюйтель продолжает оставаться большим другом нашей страны и вносит весомый вклад в расширение делового сотрудничества между Казахстаном и Эстонией.

По словам С. Дьяченко, для Казахстана Эстония является важным политическим и экономическим партнером в Балтийском регионе. В связи с этим Эстония могла бы стать «мостом» между Казахста­ном и Европейским союзом, особенно с учетом планируемого подписания в нынешнем году нового Соглашения о расширенном парт­нерстве и сотрудничестве с ЕС.

В свою очередь поблагодарив за теплый прием, бывший президент Эстонии А. Рюйтель сообщил, что воспоминания о сотрудничестве и дружбе с Казах­станом связаны в первую очередь с именем Главы нашего государства еще с советских времен, в период реформ, которые сопровождались схожестью позиций по многим вопросам и взаимной поддержкой.

Говоря о перспективах развития казахстанско-эстонских отношений, гость отметил необходимость дальнейшего обсуждения сотрудничества по экономическим вопросам, в частности, совместных проектов в сельском хозяйстве и сфере транзита.

Во встрече приняли участие депутаты Мажилиса Маулен Ашимбаев, Бахытжан Ертаев и Серик Оспанов.

