Отменяются тосты в аулах
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Население 33 сел Актюбинской области единодушно отказалось от употребления алкоголя. Наибольшую активность проявляют жители Темирского района. На прилавках в семи населенных пунктах – Кайынды, Бабатае, Шибулаке, Аксае, Бірліке, Шыгырлы, Ащысае – не увидеть с недавних пор спиртное. Аналогичный подход демонстрируют шесть сел Мугалжарского, пять Байганинского и столько же Шалкарского районов. Список продолжают три аула Уилского, по два Айтекебийского, Иргизского и Хобдинского районов.