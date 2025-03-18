Отменяются тосты в аулах

Пресс-секретарь департамента полиции Ерболат Саркулов гордится своими земляками. В его родном Жарыке давно отказались от горячительных напитков, и с тех пор здесь не фиксируются преступления. Достойный пример показывают земляки Героя Советского Союза Алии Молдагуловой: в Булаке также зеленый змий не в чести.

Осознанный отказ от употреб­ления спиртного кардинально влияет на криминогенную ситуа­цию, «трезвые» села признаны самыми безопасными. В 26 из 33 аулов за последние несколько лет не зарегистрировано ни одного преступления.