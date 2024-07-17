Отрасль с большим потенциалом

Рыбоводство как один из важных секторов экономики Казахстана обладает высоким потенциалом. В сотнях населенных пунктов, расположенных на берегах водоемов, профессия рыбака остается главной.

Основными промысловыми водоемами в нашей стране являются Каспийское и Аральское моря, озера Балхаш и Зайсан, Бухтарминское, Капшагайское и Шардаринское водохранилища. Есть еще малые промысловые водохранилища в виде рек и озер. Больше всего людей, которые называют себя рыбаками, проживают в Атырауской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Кызылординской и Туркестанской областях.

Для реализации государственной политики в рыбной отрасли страны в 2021 году был создан Комитет рыбного хозяйства в системе Министерства экологии и природных ресурсов. В 2024-м его передали в ведение Министерства сельского хозяйства.

По информации Комитета рыбного хозяйства МСХ РК, в естественных водоемах страны ежегодно вылавливается порядка 45–50 тыс. тонн рыбы, и этот показатель находится на стабильном уровне. Для сохранения рыбных ресурсов и других водных животных применяются системные меры, включающие борьбу с браконьерством, спасение рыбы, в том числе молоди, в весенний и осенний периоды, проведение аэрации водоемов в сезон ледового режима, зарыбление водоемов мальками.

Так, в 2023 году государственными рыбоводными предприятиями и частными рыбоводными хозяйствами в рамках госзаказа было выращено 100 млн штук молоди ценных видов рыб, что на 25% больше в сравнении с 2021-м. В целом субъектами рыбного хозяйства в 2023-м выпущено в закрепленные водоемы 162,3 млн штук молоди ценных видов рыб.

С каждым годом наблюдается рост деловой активности бизнеса в сфере выращивания рыбы, увеличивается число рыбоводных хозяйств. Их количество в 2023 году в сравнении с 2021-м увеличилось более чем в 2,5 раза и достигло 502. При этом объем выращивания рыбы увеличился с 7 тыс. до 17 тыс. тонн.

Вместе с тем в 2023 году было экспортировано в 21 страну мира порядка 50 видов рыбной продукции общим объемом 25 тыс. тонн. Наиболее крупными потребителями казахстанской рыбы являются Россия, Германия, Нидерланды, Литва и Китай.

В ведении Комитета рыбного хозяйства МСХ РК находятся восемь межобластных бассейновых инспекций рыбного хозяйства, три государственных рыбоводных предприятия по искусственному выращиванию молоди ценных видов рыб.

В канун профессионального праздника Комитетом рыбного хозяйства и его подведомственными подразделениями в регио­нах было организовано чествование ветеранов и награждение особо отличившихся тружеников отрасли ведомственными медалями и почетными грамотами министра сельского хозяйства, сообщает пресс-служба МСХ РК.