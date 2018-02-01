​Отсчет пошел

Уже определены ключевые партнеры в создании регионального хаба, способного привлечь международные деловые круги, заинтересованные вкладывать финансы в развивающиеся рынки.

Об этом заявил управляющий МФЦА Кайрат Келимбетов на пресс-конференции, состоявшейся вчера на площадке Правительства. Он проинформировал о том, что с 1 января начали работу институты центра, в частности, Комитет по регулированию финансовых услуг (АФСА), который занимается регистрацией компаний и лицензирует широкий спектр услуг.

Запущен независимый суд МФЦА, действующий на основе английского общего права, а также Международный арбитражный центр. Приступила к работе и высокотехнологичная биржа, стратегическими партнерами которой стали Шанхайская фондовая биржа и NASDAQ.

– В ходе визита в США Президент нашей страны встречался с главой NASDAQ. Достигнуты договоренности о том, что эта крупнейшая в мире биржа будет принимать активное участие в развитии МФЦА, – сообщил Кайрат Келимбетов.

Состоялось также подписание договора о сотрудничестве между МФЦА, Bloomberg и отечественным бизнес-каналом ABC TV. В ходе визита был подписан и меморандум о сотрудничестве между Минфином РК, Биржей Международного финансового центра «Астана» (AIX) и Банком Euroclear (Euroclear). Стороны договорились развивать международную клиринговую систему в РК.

По словам Кайрата Келимбетова, развитию фондового рынка также будет способствовать успешный вывод акций нацкомпаний ФНБ «Самрук-Казына» на IPO. Прорабатывается механизм эффективного проведения IPO, запущен процесс привлечения международных игроков.

– В соответствии с планами фонда «Самрук-Казына»

в IV квартале будет рассмотрена возможность приватизации таких компаний, как «Эйр Астана», «Казахтелеком»... В первой половине года пройдут соответствующие инвестиционные конференции, или дни инвесторов, –

пояснил глава МФЦА.

Он также отметил, что все названные институты провели соответствующую предварительную работу в течение прошлого года, была подготовлена необходимая законодательная база, а это порядка 50 актов, которые полностью соответствуют лучшим мировым практикам и основным постулатам английского общего права.

– По инициативе Президента МФЦА получил широкие возможности для привлечения инвестиций, инноваций, развития «зеленых» технологий. Также мы уверены, что международная презентация МФЦА в июле 2018 года внесет свою лепту в развитие Астаны, которая празднует в нынешнем году свое 20-летие, – подчеркнул Кайрат Келимбетов.