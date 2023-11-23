Отстояли бизнес. По следам нашего выступления Общество 23 ноября 2023 г. 2:30 7 Екатерина Бескорсая Школы на месте судоремонтного завода в Павлодаре не будет. Об этом сообщили в прокуратуре области. О ситуации мы рассказывали в материале «Замкнутый круг» («Казахстанская правда» от 20 ноября): в поисках места для необходимой городу комфортной школы власти не придумали ничего лучше, чем забрать участок у действующего уникального предприятия. Другого такого участка – на берегу реки, в затоне, оснащенного инфраструктурой – просто нет, а потому изъятие его, пусть и на благородные цели, грозило судоремонтному заводу ТОО «Эллинг» полным закрытием. За защитой ТОО «Эллинг» обратилось в том числе и в прокуратуру. И вот надзорники сообщили, что выявили ряд нарушений. Например, проект детальной планировки для этой местности, утвержденный в сентябре, незаконен, потому что противоречит генеральному плану города. «Через месяц вынесено постановление о начале принудительного отчуждения земель у двух хозяйствующих субъектов. Такое решение прекращает существование бизнеса, противоречит требованиям земельного и водного законодательств и, самое главное, создает угрозу для жизни школьников с постоянными рисками необратимых последствий. На прибрежье реки Иртыш, относящемся к особо охраняемой природной территории, недопустимо строительство школы», – говорится в официальном сообщении региональной прокуратуры. После вмешательства прокурора Павлодарской области по акту надзора незаконные акты местного исполнительного органа отменены. Для новой школы рассмотрят другие варианты.