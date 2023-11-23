Отстояли бизнес. По следам нашего выступления

О ситуации мы рассказывали в материале «Замк­нутый круг» («Казахстанская правда» от 20 ноября): в поис­ках мес­та для необходимой городу комфортной школы власти не придумали ничего лучше, чем забрать участок у действующего уникального предприя­тия. Другого такого участка – на берегу реки, в затоне, оснащенного инф­раструктурой – просто нет, а потому изъятие его, пусть и на благородные цели, грозило судоремонтному заводу ТОО «Эллинг» полным закрытием.

За защитой ТОО «Эллинг» обратилось в том числе и в прокуратуру. И вот надзорники сообщили, что выявили ряд нарушений. Например, проект детальной планировки для этой местности, утвержденный в сентябре, незаконен, потому что противоречит генеральному плану города.

«Через месяц вынесено постановление о начале принудительного отчуждения земель у двух хозяйствующих субъек­тов. Такое решение прекращает существование бизнеса, противоречит требованиям земельного и водного законодательств и, самое главное, соз­дает угрозу для жизни школьников с постоянными рисками необратимых последствий. На прибрежье реки Иртыш, относящемся к особо охраняемой природной территории, недопустимо строи­тельство школы», – говорится в официальном сообщении региональной прокуратуры.

После вмешательства прокурора Павлодарской области по акту надзора незаконные акты местного исполнительного органа отменены. Для новой школы рассмотрят другие варианты.