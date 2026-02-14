Село держится на людях, для которых работа на земле стала делом жизни

фото Сапарбека Мустафина

За каждым устойчивым хозяйством стоит упорный труд людей, помноженный на ответственность и веру в свое дело. История ТОО «Агро LAKE» из Сандыктауского района – не про быстрый рост и легкие деньги, а про постепенное становление и семейную преемственность.

Директор товарищества Андрей Галюк (на снимке) продолжает дело свое­го отца-земледельца, посвятившего сельскому труду самую плодотворную часть жизни. Андрей Васильевич и сам стал агрономом, окончив Агротехничес­кий институт им. С. Садвакасова при Кокшетауском университете им. Ш. Уали­ханова. Как признается директор ТОО, главным же его университетом стали наставления отца.

– Все, что знаю и умею, – это досталось от него, – говорит Галюк-сын. – Отец, будучи хорошим земледельцем, научил меня правильному и бережному отношению к земле.

Уроженец села Гвардеец Сандыктауского района Василий Галюк приехал в село Приозерное в далеком 1972 году по окончании Атбасарского строительного техникума. Начинал с работы на стройплощадке, прошел путь от мас­тера до прораба. Позже его назначили директором совхоза. Этот опыт и стал основой для создания собственного крестьянского хозяйства, положившего начало семейному делу.

– Обрабатывали поначалу три тысячи гектаров пашни. Несмотря на довольно ограниченные ресурсы, все же сумели постепенно выстроить системную работу, – рассказывает Андрей Галюк.

Сегодня у ТОО «Агро LAKE» 5 600 га, из которых 500 га отданы под пастбища. Работают в хозяйстве около 40 человек. Все это время товарищество разви­вается и наращивает производственные объемы за счет собственных средств. За исключением обновления сельхозтехники, для чего здесь прибегли к участию в лизинговых программах. В результате удалось сформировать современный машинно-тракторный парк, где сейчас числятся пять комбайнов CLAAS, три посевных комплекса, тракторы Buhler, «Кировец», МТЗ.

Следующим шагом стало создание системы хранения зерна – за последние три года в ТОО построены добротные современные зернохранилища вместимостью пять тысяч тонн, а также два специализированных хранилища для семян на две тысячи тонн.

Но даже при наличии внушительных сельхозугодий в ТОО «Агро LAKE» довольно быстро убедились, что для устойчивого развития хозяйства одного растениеводства недостаточно. Поэтому с 2010 года Андрей Галюк развивает и животноводство, постепенно расширяя поголовье скота.

– Животноводство – финансовая по­душка для хозяйства: в любой момент, продав часть поголовья, можно оперативно решить наболевшие проблемы. Да, нет выходных и праздников, но зато не боишься рисковать, – говорит фермер.

В «Агро LAKE» разводят коров и лошадей мясного направления. Начинали с 50 телят породы герефорд, приобретенных в ТОО «Свободное» Сандыктауского района. Сегодня имеют крепкое маточное поголовье в 180 голов, которое продолжают наращивать.

За последние два года капитально отремонтировали три фермы. Однако, по словам директора, инвестиции в них и поголовье – лишь часть большой работы. Не менее важным ос­тается воп­рос кадрового обеспечения и прив­лечения людей, готовых ежедневно выходить на работу.

Трудятся в хозяйстве в основном местные жители. Специалистам, готовым к переезду в Приозерное, окажут всестороннюю поддержку. Помогут с решением жилищного вопроса: приоб­ретут дом, ремонт проведут, обеспечат стабильной работой. Именно такой подход позволит сохранять и развивать сельское производство, считает руководитель хозяйства.

Животноводы получают достойную по сельским меркам зарплату – зимой около 250 тыс. тенге, летом доходит до 350 тыс. Есть и проблемы: имеющихся 500 га пастбищ недостаточно для прокорма растущего стада, поэтому все лето скотники подвозят подкормку для коров и лошадей – силос, сенаж, комбикорма и патоку.

При этом Андрей Васильевич все чаще задумывается о переводе на стойловое содержание буренок. Данный шаг, уверен он, позволит контролировать рацион и снизить зависимость от пастбищ.

Социальная составляющая для руководства сельскохозяйствнного ТОО так же важна, как и производственные показатели. В ежедневную повестку дня администрации входит поддержка местных жителей, участие в жизни села, создание рабочих мест.

Считается, что в сельской местности работу легче найти мужчинам: всегда есть чем заняться на ферме или в машинно-тракторной мастерской. Андрей Васильевич с этим утверждением­ не согласен и считает, что на селе возможности для работы есть у всех, многое зависит не от пола, а от желания и инициативы каждого конкретного человека.