Отцовские университеты Андрея Галюка

Сельское хозяйство
23
Раушан Утеулина
собственный корреспондент по Акмолинской области

Село держится на людях, для которых работа на земле стала делом жизни

фото Сапарбека Мустафина

За каждым устойчивым хозяйством стоит упорный труд людей, помноженный на ответственность и веру в свое дело. История ТОО «Агро LAKE» из Сандыктауского района – не про быстрый рост и легкие деньги, а про постепенное становление и семейную преемственность.

Директор товарищества Андрей Галюк (на снимке) продолжает дело свое­го отца-земледельца, посвятившего сельскому труду самую плодотворную часть жизни. Андрей Васильевич и сам стал агрономом, окончив Агротехничес­кий институт им. С. Садвакасова при Кокшетауском университете им. Ш. Уали­ханова. Как признается директор ТОО, главным же его университетом стали наставления отца.

– Все, что знаю и умею, – это досталось от него, – говорит Галюк-сын. – Отец, будучи хорошим земледельцем, научил меня правильному и бережному отношению к земле.

Уроженец села Гвардеец Сандыктауского района Василий Галюк приехал в село Приозерное в далеком 1972 году по окончании Атбасарского строительного техникума. Начинал с работы на стройплощадке, прошел путь от мас­тера до прораба. Позже его назначили директором совхоза. Этот опыт и стал основой для создания собственного крестьянского хозяйства, положившего начало семейному делу.

– Обрабатывали поначалу три тысячи гектаров пашни. Несмотря на довольно ограниченные ресурсы, все же сумели постепенно выстроить системную работу, – рассказывает Андрей Галюк.

Сегодня у ТОО «Агро LAKE» 5 600 га, из которых 500 га отданы под пастбища. Работают в хозяйстве около 40 человек. Все это время товарищество разви­вается и наращивает производственные объемы за счет собственных средств. За исключением обновления сельхозтехники, для чего здесь прибегли к участию в лизинговых программах. В результате удалось сформировать современный машинно-тракторный парк, где сейчас числятся пять комбайнов CLAAS, три посевных комплекса, тракторы Buhler, «Кировец», МТЗ.

Следующим шагом стало создание системы хранения зерна – за последние три года в ТОО построены добротные современные зернохранилища вместимостью пять тысяч тонн, а также два специализированных хранилища для семян на две тысячи тонн.

Но даже при наличии внушительных сельхозугодий в ТОО «Агро LAKE» довольно быстро убедились, что для устойчивого развития хозяйства одного растениеводства недостаточно. Поэтому с 2010 года Андрей Галюк развивает и животноводство, постепенно расширяя поголовье скота.

– Животноводство – финансовая по­душка для хозяйства: в любой момент, продав часть поголовья, можно оперативно решить наболевшие проблемы. Да, нет выходных и праздников, но зато не боишься рисковать, – говорит фермер.

В «Агро LAKE» разводят коров и лошадей мясного направления. Начинали с 50 телят породы герефорд, приобретенных в ТОО «Свободное» Сандыктауского района. Сегодня имеют крепкое маточное поголовье в 180 голов, которое продолжают наращивать.

За последние два года капитально отремонтировали три фермы. Однако, по словам директора, инвестиции в них и поголовье – лишь часть большой работы. Не менее важным ос­тается воп­рос кадрового обеспечения и прив­лечения людей, готовых ежедневно выходить на работу.

Трудятся в хозяйстве в основном местные жители. Специалистам, готовым к переезду в Приозерное, окажут всестороннюю поддержку. Помогут с решением жилищного вопроса: приоб­ретут дом, ремонт проведут, обеспечат стабильной работой. Именно такой подход позволит сохранять и развивать сельское производство, считает руководитель хозяйства.

Животноводы получают достойную по сельским меркам зарплату – зимой около 250 тыс. тенге, летом доходит до 350 тыс. Есть и проблемы: имеющихся 500 га пастбищ недостаточно для прокорма растущего стада, поэтому все лето скотники подвозят подкормку для коров и лошадей – силос, сенаж, комбикорма и патоку.

При этом Андрей Васильевич все чаще задумывается о переводе на стойловое содержание буренок. Данный шаг, уверен он, позволит контролировать рацион и снизить зависимость от пастбищ.

Социальная составляющая для руководства сельскохозяйствнного ТОО так же важна, как и производственные показатели. В ежедневную повестку дня администрации входит поддержка местных жителей, участие в жизни села, создание рабочих мест.

Считается, что в сельской местности работу легче найти мужчинам: всегда есть чем заняться на ферме или в машинно-тракторной мастерской. Андрей Васильевич с этим утверждением­ не согласен и считает, что на селе возможности для работы есть у всех, многое зависит не от пола, а от желания и инициативы каждого конкретного человека.

#регионы #Акмолинская область #ТОО #сельхозпроизводство

Популярное

Все
Михаил Шайдоров стал олимпийским чемпионом по фигурному катанию
Глава государства поздравил Михаила Шайдорова с победой на Олимпиаде
Трансформация ради будущего
Геологи переходят к новому масштабу исследований
У фронт-офиса Aqmola Invest новый адрес
Налажен выпуск консервов из мяса сайгака
Братские связи укрепляются
На повестке – вопросы науки
Усилена промышленная безопасность
Важный шаг к демократизации
Новоселье справили 60 семей
Происшествий на транспорте стало меньше
Китайские ИИ-модели апробируют в отечественной энергетике
Оптовики привлечены к ответственности
Деловая поездка в Эстонию
Форс-мажор на миллионы
Дрова и уголь будут под запретом
Строится спорткомплекс мирового уровня
Знак глубокого доверия
Получить бата от аксакала
Обманутые жители Талгара борются за свои права
Президент распорядился срочно обеспечить тотальную цифровизацию налоговой системы
Строится новая взлетно-посадочная полоса
В Казахстане опубликовали проект новой Конституции
Казахстанцам заменят счетчики газа на дистанционные за счет газоснабжающих организаций
Изнывают от ничегонеделания: Президент – о раздутых штатах нацкомпаний
В заказчиках недостатка нет
Астау из Кокшетау: традиции в каждой детали
От водородной энергетики до умных сетей
От стихийной торговли – к уличным стандартам
PhishGuard AI – умная защита от фишинга
Дизайн TikTok, вызывающий привыкание, нарушает законодательство ЕС - Еврокомиссия
Рассмотрены некоторые нормы налогообложения
В Приаралье ввели в строй крупную солнечную электростанцию
Финансовый ликбез для школьников
Команды спецназа Казахстана успешно стартовали на турнире UAE SWAT Challenge
Тұсау кесу от Александра Бублика
Конституция определяет общие ценности и ответственность общества — Аида Балаева
Пусть зеленым будет город!
Сформирован проект повестки
Будет построена объездная дорога
Сюрприз на церемонии присяги
Гвардейцы участвуют в XXV зимних Олимпийских играх в Италии
Семь девушек приняли присягу в Нацгвардию
Какие изменения ждут Атырау?
С февраля в РК введут обязательную маркировку моторных масел
Сильные морозы снова нагрянут в Казахстан
Фасадные панели из кызылординского песка прослужат полвека
Бизнесмены Вьетнама готовы торговать и инвестировать
В Атырау формируется вагоностроительный кластер
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития финансового рынка, связи и банкротства
Над Аляской взошли сразу четыре солнца
Стадион и Дворец единоборств появятся в Костанае
В Нацгвардии провели турнир по бильярду
В Павлодаре открыли вторую школу по нацпроекту
Банду автодилеров накрыли в Казахстане
Притяжение Земли
Новые подробности допинг-скандала с Алимханулы: КФПБ проведет повторное слушание
Современный лимонарий запущен в Алматинской области
Закон Республики Казахстан О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан

Читайте также

Семеноводы и земледельцы южных регионов сверили часы
Рискнули и не прогадали
В Тайынше запустили первое в Казахстане производство экопан…
Фермерам юга Казахстана будут доступны качественные семена …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]