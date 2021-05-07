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Отважные напарники
Галина Вологодская

В феврале соцсети поделились историей. В Усть-Каменогорске на экстренный номер поступила жалоба от жильцов дома на улице Серикбаева. Люди заявили, что в подъезде шумят, выпивают, мешают спать. На место сразу прибыли патрульные Нуржан Какеев и Бекарыс Абдолданов. На площадке девятого этажа полицейские увидели двух взрослых мужчин и рядом с ними парня. Сотрудники сделали мужчинам замечание, предложили разойтись. В этот момент парень неожиданно выхватил нож и ударил Нуржана в шею.

– Преступник кинулся наутек, полицейский, несмотря на ранение, бросился в погоню, – описали события очевидцы. – На улице негодяй стал размахивать ножом. Патрульные применили дубинку и выбили у него из рук оружие. Благодаря слаженным профессиональным действиям представителей правопорядка нарушитель был задержан.

В соцсетях молодых напарников назвали храбрецами и примером для подражания. В марте, накануне Наурыза, начальник департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев в торжественной обстановке наградил молодых инспекторов медалями «За вклад в обеспечение общественного порядка».

О себе сотрудники скромно отзываются как об обычных парнях. Нуржан родом из Курчумского района, Бекарыс – из Зайсанского. Оба получили высшее образование в областном техуниверситете, пришли в правоохранительные органы по призванию.

– С детства, как все мальчишки, хотел быть защитником для своих родных, – рассказал Нуржан Какеев. – Oкончил вуз, пришел в полицию, служу два года и ни дня не пожалел. Конечно, бывает всякое, приходится иметь дело с нарушителями, преступниками. Но кто-то же должен охранять покой граждан.

Мама Нуржана узнала о ранении сына из сообщений в СМИ, когда его уже прооперировали. Сам парень не хотел ее волновать. После случившегося, по словам инспектора, близкие решили уговорить его заняться более спокойным и безопасным делом. Но он ответил, что его выбор – в пользу профессии для настоящих мужчин.

Стаж Бекарыса Абдолданова в правоохранительных органах чуть больше – 3,5 года. По его словам, служба каждого полицейского связана с опасностью, поэтому сотрудники проходят серьезную подготовку. Командиры учат быстро реагировать на ситуацию, принимать решения, использовать при необходимости приемы самообороны и задержания.

– У нас постоянные физические тренировки, занятия по стрельбе, по применению спецсредств, – пояснил инспектор. – Навыки пригождаются каждый день.

О февральском происшествии Бекарыс вспоминает спокойно. Похожие случаи, к сожалению, нередки и в основном остаются, как говорится, за кадром.

По словам инспекторов, примером для них служат ветераны-полицейские. Они делятся опытом, передают традиции, служат образцом патриотизма.

– Служба трудная, но ни разу не было мысли уйти из профессии, – заключил Бекарыс. – Когда на тебе мундир, люди понимают, что перед ними представитель закона.

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