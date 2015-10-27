Ожила воздушная гавань Свежий выпуск 428 Валерий МЕРЦАЛОВ

Частично отремонтированы инженерные сети, дренажная система и выполнены другие запланированные на текущий год работы, на что из резерва Правительства было выделено 4 млрд тенге. В начале октября созданная Комитетом гражданской авиации Министерства по инновациям и развитию комиссия провела комплексное обследование объекта и дала разрешение на прием самолетов. И вот вчера воздушная гавань приняла и выпустила первый после перерыва самолет рейса «Астана – Петропавловск – Астана». Теперь полеты в столицу и Алматы будут осуществляться три раза в неделю. С учетом социальной значимости они субсидируются за счет республиканского бюджета.

В следующем году реконструкция аэропорта продолжится. Взлетно-посадочная полоса удлинится до 2,8 километра и расширится до 60 метров. Разработана проектно-сметная документация на реконструкцию пассажирского терминала.



