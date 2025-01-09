Ознакомились с проектами, оценили меры

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Ербол Тишкамбаев

Во время встреч с избирателями парламентарии особое внимание уделяют решению ключевых проблем в регионах

фото пресс-службы Сената Парламента РК

Так, депутат Сената Парламента Суиндик Алдашев ознакомился с ходом реа­лизации крупных инвестицион­ных проектов, направленных на улучшение инфраструктуры Мангистауской области.

Одним из значимых объектов, с которым он ознакомился, стала ветроэлектрическая станция ТОО «Sarkylmas-Kuat», расположенная рядом с селом Каракия. Сенатор подчеркнул важность эффективного использования электроэнергии, напомнив о стратегии Президента по развитию ВИЭ. В ходе поездки Суиндик Алдашев также посетил станцию по очистке воды «Еділ» в селе Жетибай, которая обеспечивает живительной влагой два населенных пункта.

Кобдинский район Актюбинской области посетил сенатор Амангельды Нугманов. Здесь он оценил меры, направленные на обеспечение жильем граждан, пострадавших от весенних паводков, а также восстановление социальных объектов района.

Благодаря слаженной работе органов власти в районе удалось восстановить всю необходимую инфраструктуру. Построено 147 новых домов, куда уже заселились пострадавшие жители. Значительные средства для восстановления были выделены из республиканского и местного бюджетов. Обеспечено подключение к спутниковому и мобильному Интернету. Владельцы новых домов выразили благодарность за оперативную помощь.

Также депутат посетил физкультурно-оздоровительный комплекс, пострадавший в результате паводков: уровень воды здесь доходил до одного мет­ра. Уже к осени прошлого года все восстановительные работы были завершены. Амангельды Нугманов отметил, что в райо­не создана вся необходимая инфраструктура для развития массового спорта.

Важность поддержки научных и сельскохозяйственных инициатив обсудили с жителями ВКО сенаторы Ольга Булавкина и Шакарым Буктугутов в ходе посещения Шемонаихинского, Глубоковского районов и города Риддера.

В Шемонаихинском районе сенаторы встретились с акимом и депутатами районного мас­лихата на базе новой школы в микрорайо­не «Железнодорожный», которая открылась в ноябре 2024 года. В Глубоковском районе депутаты посетили Восточно-Казахстанскую сельскохозяйственную опытную станцию, которая является лидером в области исследований и селекции. Сенаторы обсудили с руководством и учеными вопросы поддержки научных и сельскохозяйственных инициатив, а также возможные изменения в законодательство для облегчения условий работы компаний в соответствующей сфере. Также депутаты посетили строительные объекты Риддера.

Мажилисмены от партийной фракции «Amanat» Болатбек Наж­метдинулы и Данабек Исабеков находятся с рабочей поездкой в Шымкенте. Депутаты ознакомились с ходом строительства железнодорожного переезда по улице Момынова, а также встретились с местными жителями.

В рамках проекта над железной дорогой будет возведен четырехполосный подвесной мост с пешеходным переходом. Строительство объекта началось в нояб­ре 2024 года. В настоящее время решается вопрос получения для госнужд нескольких частных земельных участков, которые попадают в зону застройки, остальные работы ведутся в соответствии с планом.

Осмотрев объект, депутаты отметили необходимость контроля за качественным и своевременным выполнением строительных работ.

В Шымкенте строится еще один подвесной мост – по улице Тленшина. Сдать оба объекта в эксплуатацию планируется к концу 2025 года. Реализация проектов поспособствует улучшению качества жизни горожан, повышению эффективности движения транспорта, а также обеспечению транспортной безопасности.

В Мангистауской области строится гибридная электростанция мощностью 247 МВт, работающая на солнечной, ветровой и газовой энергии. С ходом строительства объекта ознакомились депутаты Мажилиса Парламента Едил Жанбыршин и Самат Мусабаев.

Строительство станции началось в 2024 году. В ходе осмотра Едил Жанбыршин отметил, что по поручению Главы государства началась реализация стратегии углеродной нейтральности. Депутаты обменялись со строителями мнениями относительно реализации принятых Парламентом законов. В частности, мажилисмены рассказали о преимуществах Закона «О недрах и недропользовании».

Отметим: строящаяся в Мангистауской области гибридная электростанция является инновационным проектом. В Казахстане такой реализуется впервые. После запуска станции будут созданы 70 рабочих мест. Открытие новых источников энергоснабжения в регионе позволит сократить выбросы углекислого газа.

Строительство станции планируется завершить в марте 2025 года.

#депутаты #регионы #Сенат

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