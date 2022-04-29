Озвучен график работы ЦОНов в праздничные дни

Госкорпорация «Правительство для граждан» сообщила о графике работы центров обслуживания населения в праздничные дни, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Как сообщается, 1, 2 мая ЦОНы не будут работать в связи с празднованием Дня единства народа Казахстана. С 3 по 6 мая – рабочие дни.

День защитника отечества и День победы 7, 8, 9, 10 мая также будут выходными днями для сотрудников ЦОН по всей стране.

В госкорпорации напомнили, что 96% госуслуг можно получить, не приходя в ЦОНы – они доступны онлайн через мобильное приложение eGov, Telegram-бот eGovKzBot2.0 и портал электронного правительства Egov.kz.

Уточнить адреса фронт-офисов, информацию о государственных услугах, а также график работы ЦОНов можно по номеру 1414.