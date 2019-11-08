"Падение" лифта в одном из столичных ЖК прокомментировали в акимате
Екатерина Елисеева
"Падение" лифта в столичном ЖК "Жайна" прокомментировали в управлении контроля качества городской среды, передает Kazpravda.kz.
"В жилом комплексе "Жайна", который находится по адресу: город Нур-Султан, проспект Р. Кошкарбаева, дом 56, – имеется 3 блока (1, 1А, 1Б), в каждом по 2 лифта (пассажирский – грузоподъемность 630 кг, грузовой – грузоподъемность 1000 кг) производства фирмы OTIS, которые обслуживает лифтовая компания ТОО "Лифт Мастер". В блоке 1Б грузовой лифт, который был снят на видео, остановлен 22 октября 2019 года в связи с необходимостью замены ремней и ремонта шкивов", – говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, был составлен акт дефекта и предоставлена сумма в 1,5 миллиона тенге на ремонт.
"Недовольный жилец, желая обратить внимания на данный факт, ложно написал про срыв лифта. В данный момент остальные лифты работают в штатном режиме", – дополнили в пресс-службе ведомства.
Напомним, в социальных сетях была опубликована жалоба одного из жителей ЖК "Жайна", который заявил о "падении" лифта.
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