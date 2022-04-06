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Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Выставкой картин завершился творческий форум Kazakhstan A’la Prima, собравший более двух десятков художников из разных стран.

Kazakhstan A’la Prima – это четвертый творческий форум, организованный Айгерим Сейкеновой при поддержке отдела культуры г. Туркестана и Союза художников РК. В древний город приехали художники из Казахстана, Армении, Польши, России, США, Турции, Германии, Узбекистана. Все они профессио­налы, талантливые мастера, участники многих международных форумов и симпозиу­мов, заслуженные деятели культуры своих стран.

Гостям показали знаковые исторические места и памятники архитектуры Южного Казахстана. Каждый художник самостоятельно выбирал место для пленэра, вдохновившись увиденными достопримечательностями. Десять дней каждый из них провел за мольбертом, стараясь при помощи кисти и красок передать эмоции и впечатления.

Судя по сюжетам, представленным на итоговой выставке в туркестанской библиотеке «Фараб», никого из мастеров не оставили равнодушными мавзолеи Ходжи Ахмета Яссауи
и Арыстан-баба, городища Оты­рар и Сауран. Все выставленные полотна, большинство из которых написаны на исторические темы, пополнят фонды художественного музея, который только строится.

– По условиям проекта каждый художник оставляет в дар городу по две картины, – рассказывает Айгерим Сейкенова. – Это настоящее богатство. Все участники – талантливые мас­тера. Состав очень сильный. Для себя, к примеру, открыла уральского художника Нурбека Жардемова. У него сильная живопись, характерная. Татьяна Анисимова из Санкт-Петербурга входит в пятерку лучших акварелистов мира. Мы пригласили местных молодых художников, чтобы они воспользовались возможностью пообщаться с коллегами, обсудить интересующие их темы, получить опыт.

Гости творческого форума щедро делились знаниями, организовав несколько мастер-классов в местном колледже. В плотном графике нашлось время и для общения с воспитанниками детской студии, которые пришли на экскурсию в творческую мастерскую.

Организаторы Kazakhstan A’la Prima поставили задачу не только привлечь зарубежных художников великолепием исторических памятников, но и вовлечь в культурное пространство, обеспечить платформу для развития новых возможностей, встреч и знакомств. Творческий форум внес свой вклад в туристический потенциал региона.

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