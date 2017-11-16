Память жертв ДТП почтили школьники Актау

Общество
В Актау возле Вечного огня прошла акция "Память жертвам ДТП" с участием воспитанников разных школ города, сообщает Kazpravda.kz.



Сотрудники местной полиции останавливали машины, после чего ребята рассказывали водителям об идущей акции, дарили открытку и завязывали на левую руку белую ленту. В открытках дети обратились к водителям с призывом к соблюдению правил дорожного движения, не садиться пьяными за руль и помнить, что их ждут дома. А также пожелали счастливого пути и безопасной дороги.





"Эта акция организована с целью почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий. Она началась с 13 ноября, и будет идти до 19 ноября. Для сегодняшнего мероприятия ученики разных школ сами сделали открытки, на которых написали свои пожелания водителям автомобилей. Также в продолжение акции в областном центре крови наши сотрудники будут сдавать кровь для пострадавших в дорожных авариях. Рядовые и офицеры откликнулись на призыв своего руководства поделиться кровью с теми, кто в ней нуждается", - рассказала капитан полиции Гульмира Адилханова.





Организаторами акции выступили Местная полицейская служба совместно с РОО "Союз ветеранов (участников боевых действий на Таджико-Афганской границе и военных конфликтов)" в лице председателя объединения Мурата Мухамеджанова.



"В Казахстане, как и в большинстве других стран, в третье воскресенье ноября проводятся мероприятия, посвященные Всемирному дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий. Данную акцию мы решили провести не в течение одного дня, а на протяжении недели. В нашей стране проблема безопасности дорожного движения стоит очень остро. За последние 10 лет в республике в ДТП погибло больше 40 тысяч человек, что сопоставимо по численности с населением небольшого города", - отметил Мурат Мухамеджанов.

По его словам, на количество ДТП влияют многие факторы, в том числе рост числа транспортных средств и несоответствующие параметры дороги, но, как показывает статистика, в более, чем 80-ти процентах случаев ДТП их причина кроется в нарушении правил дорожного движения.

"Это ужасно, когда погибают люди, семьи теряют своих близких, маленькие дети остаются без мам и пап, а кто-то теряет в авариях единственного сына или дочь. Каждая жертва - это всегда боль, тяжелая утрата. Акция призвана привлечь внимание к ужасающим масштабам смертности на дорогах, вспомнить погибших в ДТП, как-то помочь тем, кто нуждается в крови", - добавил Мухамеджанов.



По завершению акции участники выпустили в небо голубые шары.








