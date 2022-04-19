Официально Памяти великого писателя 19 апреля 2022 г. 1:02 Дина Махамбетова В Правительстве состоялось заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 125-летия Мухтара Ауэзова. В заседании под председательством заместителя Премьер-министра Ералы Тугжанова приняли участие представители ряда государственных органов, акимы регионов, руководство Союза писателей, Института литературы и искусства им. М. Ауэзова, известные историки и литературоведы. В соответствии с общереспубликанским планом празднования юбилея великого казахского писателя в этом году по всей стране будет организовано 82 мероприятия по четырем направлениям. В здании литературно-мемориального Дома-музея М. Ауэзова будут проведены научно-реставрационные работы, готовится к установке бюст писателя в Чолпон-Ате. Для школьников будет разработан цикл видеолекций «Ауэзововедение», будут созданы литературные подкасты. Казахстанцев также ожидает грандиозный международный театральный фестиваль, готовится к премьере театральная постановка трагедии «Акан – Зайра». Планируется снять телесериал по повести «Лихая година». В настоящее время в зарубежных архивах изучаются документы, относящиеся к жизни и творчеству Мухтара Ауэзова, предусмотрен поиск новых материалов. Планируется проведение более 500 праздничных мероприятий по стране. По мнению Ералы Тугжанова, в праздновании юбилея писателя должны принять участие все регионы. Нужно отметить это значимое событие на достойном уровне. В ходе совещания был озвучен ряд предложений со стороны литературоведов и писателей по проведению празднества. Все они были одобрены рабочей группой для включения в план мероприятий. Вице-премьер дал ряд поручений по выполнению общественно значимых культурно-массовых, информационно-имиджевых, научно-исследовательских, просветительских мероприятий в честь 125-летия Мухтара Ауэзова. В частности, Министерству культуры и спорта поручено своевременно направить план и логотип юбилея во все государственные органы и ежеквартально вносить отчетную информацию о его реализации в Правительство.