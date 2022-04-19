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​​​​​​​Памяти великого писателя
Дина Махамбетова

В Правительстве состоялось заседание рабочей группы по подготовке к празднованию 125-летия Мухтара Ауэзова.

В заседании под председательством заместителя Премь­ер-министра Ералы Тугжанова приняли участие представители ряда государственных органов, акимы регионов, руководство Союза писателей, Института литературы и искусства им. М. Ауэзова, известные историки и литературоведы.

В соответствии с общереспуб­ликанским планом празднования юбилея великого казахского писателя в этом году по всей стране будет организовано 82 мероприятия по четырем направлениям. В здании литературно-мемориального Дома-музея М. Ауэзова будут проведены научно-реставрацион­ные работы, готовится к установке бюст писателя в Чолпон-Ате.

Для школьников будет разработан цикл видеолекций «Ауэзо­воведение», будут соз­даны литературные подкасты. Казахстанцев также ожидает грандиоз­ный международный театральный фестиваль, готовится к премьере теат­ральная постановка трагедии «Акан – Зайра». Планируется снять телесериал по повести «Лихая година».

В настоящее время в зарубежных архивах изучаются документы, относящиеся к жизни и творчеству Мухтара Ауэзова, предусмотрен поиск новых материалов. Планируется проведение более 500 праздничных мероприятий по стране.

По мнению Ералы Тугжанова, в праздновании юбилея писателя должны принять участие все регионы. Нужно отметить это значимое событие на достойном уровне.

В ходе совещания был озвучен ряд предложений со стороны литературоведов и писателей по проведению празднества. Все они были одобрены рабочей группой для включения в план мероприятий. Вице-премьер дал ряд поручений по выполнению общественно значимых культурно-массовых, информационно-имиджевых, научно-исследовательских, просветительских мероприятий в честь 125-летия Мухтара Ауэзова.

В частности, Министерству культуры и спорта поручено своевременно направить план и логотип юбилея во все государственные органы и еже­квартально вносить отчетную информацию о его реализации в Правительство.

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