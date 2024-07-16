Памятник фронтовику из Павлодара установили в Беларуси

В Великой Отечественной войне погиб практически каждый четвертый житель Беларуси. На территории этой страны сложили свои головы и были похоронены несколько десятков тысяч воинов из Казах­стана. Из более 500 казахстанцев, получивших звание Героя Советского Союза, 84 заслужили это звание именно за освобождение Беларуси. В их числе и уроженец села Осьмерыжск Павлодарской области Михаил Катаев.

Не первый год павлодарский поисковый исследовательский отряд «Майдан жолы» выезжает весной и летом на «Вахту памяти» в рамках патриотического проекта «Батырлар жолымен – Дорогой славы», который финансирует группа ERG. На этот раз поисковики две недели работали на территории Витебской облас­ти Беларуси – в Дубровенском районе, где плечом к плечу с местными единомышленниками искали останки павших воинов.

А после работы «в поле» они направились в город Мозырь Гомельской области с почетной миссией – здесь на улице Интернациональной торжественно открыли бюст Героя Советского Союза Михаила Катаева. Это событие приурочили к юбилейным датам – 80-летию освобож­дения Республики Беларусь от фашистских захватчиков, 80-й годовщине со дня гибели Катае­ва и к 15-летию павлодарского отряда «Майдан жолы».

– Михаил Максимович Катаев был настоящим героем, человеком исключительной отваги и мужества. Героизм и самоотверженность нашего земляка, проявленные им в годы Великой Отечественной войны, служат ярким примером для будущих поколений и напоминают о том, какой ценой была завоевана Победа. Пусть эта память вдохновляет нас на добрые дела и верное служение своей стране. От лица дружественного народа Казахстана хочу пожелать всем жителям Беларуси процветания и мирного неба над головой, – отметил первый секретарь Посольства Республики Казахстан в Респуб­лике Беларусь Рустем Омаров, выступая на торжественной церемонии открытия бюста.

Михаил Катаев родился 3 декабря 1903 года в Теренкольском районе Павлодарской области. В 1925–1927 годах проходил службу в Красной армии. Демобилизовавшись, вернулся на родину, заведовал избой-читальней, затем был бухгалтером в Павлодарском городском здравотделе. В 1927 году односельчане избрали Михаила Максимовича председателем сельсовета, он принимал активное участие в создании колхоза «Красный пахарь».

В сентябре 1941 года Катаев был направлен на фронт. К сентябрю 1943-го гвардии старшина Михаил Катаев стал наводчиком противотанкового ружья 7-го гвардейского истребительно-противотанкового дивизиона 7-го гвардейского кавалерийского корпуса 61-й армии Центрального фронта.

В ночь с 26 на 27 сентября 1943 года гвардии старшина Катаев с тремя расчетами противотанковых ружей, соорудив плот из подручного материала, под сильным ружейно-пулеметным огнем противника начал переправу на западный берег Днепра в районе деревни Нивки Брагинского района Гомельской области Белорусской ССР. Поч­ти на середине реки плот был разбит. Катаев не растерялся, в полном боевом снаряжении бросился в воду, своим примером вдохновляя остальных бойцов.

Первым доплыв до берега, гвардии старшина вступил в неравный бой с противником. Катаев уничтожил из своего личного оружия восемь немецких солдат, забросал гранатами немецкие траншеи, благодаря чему через реку удалось переправиться остальным частям корпуса.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» гвардии старшина Михаил Катаев­ был удостоен высокого звания Героя Советского Союза.

Только вот награду получить он не успел. 26 января 1944 года погиб в бою за освобождение Мозырщины. Здесь же был и похоронен – в братской могиле на мемориальном комплексе «Курган Славы».

Отметим, что павлодарские поисковики давно наладили тес­ные связи с единомышленниками из Беларуси. Как напомнил командир отряда «Майдан жолы» Александр Шитов, два года назад на мемориальном комплексе «Рыленки» в Витебской области павлодарцы установили гранитный памятник, посвященный под­вигу воинов-казахстанцев, – здесь покоятся более 10 тысяч павших воинов, 1 400 из них – бойцы из нашей страны.

Тогда же в музей Дворца школьников Павлодара поис­ковики передали капсулу с землей мемориального комплекса «Курган Славы» белорусcкого города Мозырь, ведь павлодарский Дворец школьников уже 60 лет носит имя Героя Советского Союза Михаила Катаева.