Пандемия COVID-19 продолжается, но уже не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения
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Анастасия Шварц
«Комитет по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 провел 15-ю встречу и рекомендовал мне объявить окончание чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения международного значения. Я последую этому совету. С огромной надеждой заявляю, что COVID-19 более не является глобальной угрозой в сфере здравоохранения», – такой твитт глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус опубликовал 5 мая 2023 года.