Пандемия COVID-19 продолжается, но уже не представляет собой чрезвычайную ситуацию международного значения

Люди, которые еще не устали следить за новостями про «корону», восприняли заявление генерального директора ВОЗ с естественным «ну наконец-то!». Собственно, о завершении пандемии пока не объявлено, но окончание режима ЧС означает, что меры по контролю за этим заболеванием теперь будут осуществляться «в штатном порядке» и перестанут оказывать сильное влияние на повседневную жизнь.

Эксперты ВОЗ по-прежнему квалифицируют COVID-19 как актуальную проблему в облас­ти здравоохранения, обращают внимание на сохраняющуюся неопределенность, связанную с потенциальной эволюцией SARS-CoV-2, но в целом отмечают, что пришло время перейти к долгосрочному управлению пандемией.

От экстренных мер к регулярному контролю

С COVID-19 человечество живет уже почти три с половиной года. Первые сообщения о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в китайском Ухане начали приходить в конце 2019 года, а уже 30 января ­2020-го по рекомендации Комитета по чрезвычайной ситуации, созванного в соответствии с Международными медико-санитарными правилами, генеральный директор ВОЗ объявил вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.

Наивысший уровень опасности вирус, кстати, получил, еще будучи безы­мянным. Наименование SARS-CoV-2 (коронавирус тяжелого острого рес­пираторного синдрома‑2) ему было при­свое­но Меж­дународным комитетом по таксономии вирусов только в феврале. А заболевание, которое этот вирус вызывает, получило название COVID-19.

На момент объявления ЧС за пределами Китая было зарегис­трировано менее 100 случаев заболевания и ни одного зарегистрированного случая смерти, однако уже в ближайшие месяцы ситуация изменилась самым драматическим образом.

К моменту объявления пандемии COVID-19, о чем глава ВОЗ сообщил 11 марта 2020 года, случаи заболевания фиксировались уже более чем в 100 странах мира. В марте многие государства мира объявили «большой карантин», чтобы остановить стремительное распространение заболеваемости: закрывались границы, школы, предприятия, объекты культуры, не летали самолеты, отменялись все массовые мероприятия (даже Олимпиаду-2020 пришлось перенести) – все, что не связано с системами жизнеобес­печения, было просто «заморожено». Людям неделями и месяцами запрещалось выходить из дома без особой надобности.

Ретроспективно оценить, была бы ситуация лучше или хуже, если б такой жесткий карантин в 2020 году не ввели, – сложно, да и история, как говорится, не терпит сослагательного наклонения. Так что имеем то, что имеем: по факту принятые беспрецедентные карантинные меры ситуацию не то чтобы спасли. Статистика заболеваемости волна за волной росла вплоть до начала 2022-го, начав снижаться только после январского «всплеска», вызванного вариантом «омикрон» – к тому времени и кампания по вакцинации от COVID-19 уже была в разгаре, и новые мутации, хоть и отличались особой заразностью, но «били» полегче.

– За три года, прошедших с тех пор, COVID-19 перевернул наш мир с ног на голову. В ВОЗ поступили сообщения о поч­ти семи миллионах случаев смерти, но мы знаем, что число жертв в несколько раз выше – не менее 20 миллио­нов. Системы здравоохра­нения серьезно пострадали, миллионы людей оказались лишены дос­тупа к основным медицинским услугам, в том числе к жизненно важным вакцинациям для детей, – отметил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, объявляя об окончании ЧС в связи с пандемией.

Вместе с тем он напомнил, что COVID-19 – это намного больше, чем кризис в области здравоохранения. Он стал причиной серьезных экономических и со­циальных потрясений: ущерб ВВП исчисляется триллионами, разрушены торгово-логистические цепочки, остановка предприятий во время пандемии поставила на грань нищеты миллионы людей, закрытие границ и жесткие карантины привели к пробелам в образовании, обострили проблемы ментального здоровья.

– COVID-19 обнажил и усугубил политические линии разлома как внутри стран, так и между ними, – также подчеркнул глава ВОЗ. – Потоки дезинформации подорвали доверие между людьми, правительствами и институтами. Обнажилось огромное неравенство в нашем мире, при этом беднейшие и наиболее уязвимые общины пострадали больше всего и последними получили доступ к вакцинам и другим инструментам.

За последний год пандемия, так сказать, «ослабила тиски». В результате вакцинации, хоть и шедшей поначалу с пробуксовками, популяционный иммунитет к заболеванию повысился, смерт­ность сократилась, нагрузка на системы здравоохранения ослабла. Все это, как выразился Тедрос Гебрейесус, позволило большинству стран «вернуться к жизни, какой мы ее знали до COVID-19».

Однако, как предупредил гендиректор ВОЗ, снижение уровня опасности не означает, что COVID-19 перестал быть глобальной угрозой для здоровья. Он напомнил: коронавирус все еще продолжает уносить множество жизней, тысячи людей все еще борются за жизнь в отделениях интенсивной терапии и еще миллионы живут с «долго­играющими» последствиями «короны».

Кроме того, вирус продолжает мутировать, а значит, сохраняется риск появления новых ва­риантов, которые могут вызвать новые всплески заболеваемости и смертности.

– Худшее, что сейчас может сделать любая страна, – использовать новость об окончании чрезвычайной ситуации как повод ослабить бдительность, демонтировать системы, которые она построила, или послать сообщение своему народу, что о COVID-19 больше не стоит беспокоиться, – заявил глава ВОЗ. – Странам пора перейти от режима чрезвычайной ситуа­ции к борьбе с COVID-19 наряду с другими инфекционными заболеваниями.

Как отмечается в итоговом заявлении 15-й встречи комитета, решающее значение имеет устранение пробелов, выявленных во время пандемии. В частности, отмечена необходимость укреп­ления систем здравоохранения, продолжения активной работы по информированию о рисках и взаимодействию с населением, интеграции мероприятий по эпиднадзору и ответным мерам в связи с COVID-19 в плановые программы здравоохранения.

В целом государствам необходимо уделять постоянное внимание обеспечению готовности и устойчивости к новым угрозам, которые могут возникнуть в сфере здравоохранения.

Сбои в иммунизации

Пандемия COVID-19 спровоцировала множество различных общественных явлений и процессов. Одно из них – пугаю­щий рост «антиваксерских» настроений. В то время, когда ученые по всему миру работали над созданием вакцины от нового коронавируса и сумели создать эффективные препараты в впечатляю­щие сроки, информационное поле наполнялось невероятным количеством «фейков» разной степени бредовости о вакцинации в принципе и о вакцинах от COVID-19 в частности.

В результате, как отмечается в новом докладе ЮНИСЕФ, во время пандемии впервые за последние 30 лет уровень охва­та вакцинацией снизился в 112 странах мира.

В период с 2019 по 2021 год 67 млн детей во всем мире пропустили плановую иммунизацию (48 млн детей не получили ни одной вакцины, еще 19 млн оказались привиты лишь час­тично). Причиной стали сама пандемия с ее карантинами и перегруженностью систем здравоохранения во всем мире, вооруженные конфликты, продолжающиеся или разгоревшиеся в этот период. Но кроме этих более-менее объективных факторов, есть еще один – пугаю­щая тенденция к снижению доверия к вакцинации, которая существенно усилилась во время пандемии COVID-19.

Как отмечается в докладе ­ЮНИСЕФ, общественное восприятие важности вакцин для детей снизилось во время пандемии COVID-19 в 52чиз 55 исследованных стран. Единственными государствами, где отношение к вакцинации оставалось стабильным или даже улучшилось, – это Китай, Индия и Мексика.

Особое опасение вызывает тот факт, что после начала пандемии в большинстве опрошенных стран сомнение относительно качества и целесообразности вакцин для детей выражали люди моложе 35 лет.

– Эти данные являются тревожным предупредительным сигналом. Мы не можем допус­тить, чтобы недоверие к плановой иммунизации стало еще одним последствием пандемии. Это чревато тем, что новая волна смертей будет связана с ростом числа детей с корью, дифтерией или другими предотвратимыми заболеваниями, – подчеркивает исполнительный директор ­ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

Помимо недоверия к вакцинам, пандемия выявила и усугубила сохраняющиеся недостатки в сис­темах здравоохранения. Основные ресурсы были направлены на борьбу с пандемией, что наряду со многими другими факторами способствовало регрессу в плановой иммунизации. Но и до пандемии во многих странах не хватало квалифицированных медицинских работников, особенно в сельской местности.

К тому же пандемия усугубила существующее неравенство, связанное с вакцинацией. Для многих семей с детьми вакцины по-прежнему недоступны по цене.

Как отмечают в ЮНИСЕФ, для Европы и Центральной Азии характерны наиболее высокие показатели охвата иммунизацией в мире. Однако пандемия негативным образом повлияла на положение дел и в этих регио­нах. В период с 2019 по 2021 год здесь без прививок остались более 931 тыс. детей, в частности, снизился охват вакцинацией от КДС и кори.

Снижение общего уровня иммунизации детей, собственно, уже приводит к тому, что вновь возвращаются болезни, которые благодаря регулярным прививкам удалось искоренить почти полностью.

Например, согласно данным доклада, в 2022 году число случаев кори во всем мире удвоилось по сравнению с 2021 годом, а число детей, парализованных из-за полиомиелита, выросло на 16%. За трехлетний период – с 2019 по 2021-й – полиомиелит парализовал в восемь раз больше детей, чем за предыдущие три года.

А что, если снова?

Пандемия COVID-19 стала для мира очень жестоким уроком, показав ошеломляющую неготовность (как материальную, так и моральную) мирового сообщества к подобным испытаниям. Поэтому неудивительно, что в международной повестке с особой остротой встали вопросы прогнозирования и предот­вращения возможных будущих пандемий, а также повышения устойчивости к ним.

Спустя несколько дней после памятного 15-го заседания Комитета по чрезвычайной ситуации в связи с COVID-19 в ООН прошли многосторонние интерактивные слушания, посвященные ситуации в сфере глобального здравоохранения, вопросам готовности к новым пандемиям. А они, как считают экс­перты, вполне возможны.

– Государства – члены ООН уже ведут переговоры о заключении соглашения по борьбе с пандемия­ми. Мы должны не допустить возвращения к прежней атмосфере пренебрежения, которая сделала наш мир уязвимым, – подчерк­нул в своем обращении к участникам слушаний генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. – Оправившись от коллективной травмы, полученной в ходе пандемии COVID-19, мы должны работать вместе, чтобы построить справедливое, инклюзивное и устойчивое будущее.

Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Чаба Кёрёши на брифинге после слушаний также подчеркнул, что проблема пандемии – это вопрос не исключительно медицинского характера.

– Речь идет о выработке правильной политики, адекватном финансировании, научно-технологическом прогрессе, а также о восстановлении доверия и сотрудничества, – подчеркнул Чаба Кёрёши.