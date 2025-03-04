Папу Римского снова подключили к ИВЛ

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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

88-летний понтифик находится в больнице уже более двух недель, у него была диагностирована двусторонняя пневмония

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Как сообщила пресс-служба Ватикана, папе римскому Франциску снова понадобилась искусственная вентиляция легких (ИВЛ) после того, как у него зафиксировали два случая острой дыхательной недостаточности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РБК

«Было проведено две бронхоскопии с целью удаления большого количества мокроты. Во второй половине дня была возобновлена неинвазивная искусственная вентиляция легких. Святейший отец оставался в сознании», — сказано в сообщении.

Вечером 2 марта Ватикан сообщал об улучшении его состояния, в связи с этим ему больше не требовалась ИВЛ.

88-летний понтифик находится в клинике более двух недель, с 14 февраля, после обострения бронхита.

18 февраля Ватикан уточнил, что у главы церкви двусторонняя пневмония. Франциску делали переливание крови в связи с затяжным астматическим респираторным кризом, кроме того, анализы крови «выявили снижение количества тромбоцитов, вызванное анемией».

23 февраля Ватикан сообщил, что у него началась почечная недостаточность. Но после этого поступило несколько сообщений о том, что состояние понтифика улучшилось.

Франциск родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе в семье выходцев из Италии. Его имя в миру Хорхе Марио Бергольо. До избрания папой в последние годы был главой Епископской конференции Аргентины (объединяет католических епископов страны).

Понтификом он стал в 2013 году после отречения Бенедикта XVI, оставившего пост из-за преклонного возраста (85 лет). Он умер в 2022-м, когда ему было 96 лет.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пожелал скорейшего выздоровления Папе Римскому.

#Ватикан #болезнь #ИВЛ #папа Римский

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