Папа Римский Франциск госпитализирован из-за проблем с сердцем

Папа Римский Франциск госпитализирован в Риме, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lenta.ru .

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По информации издания, главу католической церкви доставили на скорой в больницу имени Джемелли из-за проблем с сердцем и дыхательной недостаточностью. В пресс-службе Святого престола эту информацию опровергли, заявив, что понтифик лег в больницу для планового осмотра.

Папе Франциску 86 лет. В молодости понтифик лишился части легкого вследствие респираторного заболевания. В 2021 году ему сделали плановую операцию из-за дивертикулярной болезни сигмовидной ободочной кишки. Хирургическое вмешательство проводилось под общей анестезией.