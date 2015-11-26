​Парад дирижеров в Актобе

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Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актюбинская область
фото из архива Дома народного творчества

Проведение ежегодных фестивалей музыки стало значимым культурным событием для актюбинского регио­на. В этот раз в областном центре собрались композиторы и дирижеры из Алматы, Караганды, Кызылорды, Уральска. Среди приглашенных почетных гостей – лауреаты государственных премий и международных конкурсов, в их числе и председатель Союза композиторов Казахстана Балнур Кыдырбек.

В рамках фестиваля состоялся выездной концерт в Мартукский район, прошли творческие встречи композиторов с педагогами и студентами гуманитарного колледжа, а вечером всех ждал большой концерт на сцене областной филармонии. Все произведения казахстанских композиторов были исполнены в сопровождении Оркестра казахских народных инструмен­тов им. А. Жубанова. Программа концерта объединила разных музыкантов, это – композитор Кайыргали Кожанбаев (Актобе), лауреат международных конкурсов Елубай Кенжалиев (Актобе), лауреат государственной премии «Дарын» Еркин Нурымбетов (Уральск), заслуженные деятели РК Рахат Мадреев (Актау) и Даурен Гылымов (Актобе), отличник культуры РК Мадина Кабижанова (Актобе).

Зрители получили уникальную возможность познакомиться сразу с несколькими традициями и школами дирижирования. Прозвучали сочинения «Арнау» Кайыргали Кожанбаева, «Атшабыс», «Жайыктын аруы» Орынбасара Терекова, «Жерлестер» Владимира Стригоцкого-Пака, «Короглу» Сардара Фараджева, «Алматинская ночь» Хабибуллы Сетекова и многие другие.

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