Парк воздушных судов пополнится новыми самолетами в РК

Гражданская авиация
48

В рамках реализации Послания Президента Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», Правительством проводятся работы по развитию гражданской авиации

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодняшний день парк воздушных судов республики насчитывает 104 единицы, в том числе 6 новых самолетов типа Airbus A320 и 1 новый самолет – Boeing 737 MAX 8, поставленных в первом полугодии 2025 года,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

 До 2030 года парк пополнится еще 103 самолетами, что увеличит его до 216 единиц.

«В этом году открыто 36 новых международных маршрутов, на рынок пришли 8 иностранных авиакомпаний. Внутри страны действует 61 маршрут с 850 рейсами в неделю», — отметил Максат Калиакпаров.

В стране для обеспечения транспортной доступности и поддержки социально значимых направлений функционируют 21 субсидируемый маршрут в 9 областях Казахстана. На их реализацию в 2025 году выделено 6,4 млрд тенге.

Особый акцент сделан на развитие туристических направлений – Ушарал, Урджар, Кокшетау, Туркестан и другие.

#Казахстан #авиация #Правительство #самолет

