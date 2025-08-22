Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодняшний день парк воздушных судов республики насчитывает 104 единицы, в том числе 6 новых самолетов типа Airbus A320 и 1 новый самолет – Boeing 737 MAX 8, поставленных в первом полугодии 2025 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.



До 2030 года парк пополнится еще 103 самолетами, что увеличит его до 216 единиц.

«В этом году открыто 36 новых международных маршрутов, на рынок пришли 8 иностранных авиакомпаний. Внутри страны действует 61 маршрут с 850 рейсами в неделю», — отметил Максат Калиакпаров.

В стране для обеспечения транспортной доступности и поддержки социально значимых направлений функционируют 21 субсидируемый маршрут в 9 областях Казахстана. На их реализацию в 2025 году выделено 6,4 млрд тенге.



Особый акцент сделан на развитие туристических направлений – Ушарал, Урджар, Кокшетау, Туркестан и другие.