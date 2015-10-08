Парламент Казахстана принял поправки в закон о госсимволах

Сенат Парламента принял Конституционный закон "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О государственных символах", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".
Поправки в закон были разработаны в целях реализации поручений Нурсултана Назарбаева, данных им на XVI Съезде партии "Нур Отан" и на XXII сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Документом вносятся дополнения, расширяющие места обязательного использования государственных символов Казахстана; изменения, регламентирующие порядок использования государственных символов республики, а также уточняющие компетенцию Правительства по этому вопросу.
Наряду с этими поправками в законодательство предполагается разработка правил празднования Дня государственных символов, создание экспертного совета по вопросам госсимволов и геральдических знаков.
Устанавливаются нормы, предусматривающие одновременное использование флагов иностранных организаций, осуществляющих деятельность на территории Казахстана, с государственным флагом республики.