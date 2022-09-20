Парня сбили насмерть на пешеходном переходе в Петропавловске

21-летний пешеход попал под колеса авто в Петропавловске, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации полицейских, около 21:30 часов на пересечении улиц Конституции Казахстана и Парковая 26-летний водитель автомашины Nissan Fuga допустил наезд на 21-летнего горожанина, переходившего проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавший для оказания неотложной медицинской помощи был доставлен в медучреждение, где от полученных телесных повреждений скончался.

Согласно полученному медзаключению – водитель трезв. Автомашина водворена на спецстоянку.

Факт дорожно-транспортного происшествия зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по ч.3 статье 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами".

В рамках начатого досудебного расследования полицейские выясняют обстоятельства и причины ДТП. Назначен ряд экспертиз.

По результатам дознания будет принято окончательное процессуальное решение, добавили в полиции.