Партию контрабандных сигарет выявили в Жамбылской области

Фото пресс-службы ПС КНБ РК

Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК сообщила о пресечении контрабанды, передает Kazpravda.kz.

"Военнослужащими департамента ПС КНБ РК по Жамбылской области в пункте пропуска "Аухатты" пресечена попытка незаконного провоза в Республику Казахстан крупной партии табачных изделий (сигарет марки "Oris" и "BOND") 5 500 пачек", - говорится в сообщении.

Оценочная стоимость товара составляет более 2 800 000 тенге.

Выявленный товар передан в Управление государственных доходов Кордайского района для принятия процессуального решения, добавили в КНБ.