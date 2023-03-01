Партию контрабандных сигарет выявили в Жамбылской области
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Стоимость товара составляет более 2 800 000 тенге.
Пограничная служба Комитета национальной безопасности РК сообщила о пресечении контрабанды, передает Kazpravda.kz.
"Военнослужащими департамента ПС КНБ РК по Жамбылской области в пункте пропуска "Аухатты" пресечена попытка незаконного провоза в Республику Казахстан крупной партии табачных изделий (сигарет марки "Oris" и "BOND") 5 500 пачек", - говорится в сообщении.
Оценочная стоимость товара составляет более 2 800 000 тенге.
Выявленный товар передан в Управление государственных доходов Кордайского района для принятия процессуального решения, добавили в КНБ.