Пассажир угнал Lexus и разбился на нём в Уральске

Житель города Уральска угнал автомобиль и погиб на нем в ДТП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Ранним утром сотрудники батальона патрульной полиции по улице Исатая-Махамбета остановили Lexus 570.

Пока водитель проследовал в патрульную автомашину пассажир Lexus сел за руль и попытался скрыться. На пересечении проспекта Абая и улицы Исатая-Махамбета он врезался в дом, снес газовую трубу и 2 электрических столба.

Мужчина скончался на месте.

Начато досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».