Пассажир угнал Lexus и разбился на нём в Уральске
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Житель города Уральска угнал автомобиль и погиб на нем в ДТП, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Ранним утром сотрудники батальона патрульной полиции по улице Исатая-Махамбета остановили Lexus 570.
Пока водитель проследовал в патрульную автомашину пассажир Lexus сел за руль и попытался скрыться. На пересечении проспекта Абая и улицы Исатая-Махамбета он врезался в дом, снес газовую трубу и 2 электрических столба.
Мужчина скончался на месте.
Начато досудебное расследование по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».