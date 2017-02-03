Патриот из Актау Статьи 639 Алия Садыкова

После закрытого показа картины Хайрулла-Султан Хисами встретился со студентами творческих факультетов алматинских вузов.



– Я бы посоветовал не лениться, не загонять себя в какие-то рамки и быть открытым для всех возможностей в той сфере, в которой хотите развить себя, – первое, что он сказал своим сверстникам.



О себе сообщил, что 11–12 классы окончил в Америке, в школе с военным уклоном. Поехать туда было его самостоятельным решением. Найдя информацию о школе в Интернете, позвонил, спросил о требованиях, заполнил документы и отправил их онлайн в США. Когда сообщили, что принят, в 16 лет подросток из Казахстана отправился в одиночку покорять чужую страну.



Признался, что военным быть не собирался:



– Просто в той школе уже учились знакомые ребята из Казахстана, и, общаясь с ними, мне легче было адаптироваться. Очень скучал по дому. Хотелось ли бросить? Да, было одно время такое чувство, но я все-таки доучился.



За два школьных года Хайрулла хорошо подтянул английский, повзрослел и возмужал. Решение пойти в режиссуру зрело в нем и раньше, еще когда снялся в главной роли в проекте режиссера из Актау Эдуарда Табишева.



– Я ведь и музыкант: пою, играю на фортепиано и гитаре. А музыка и кино идут, как брат и сестра, рука об руку, – говорит Хайрулла.



Так он попал в Нью-Йоркскую киноакадемию, где сегодня учится немало студентов из Казахстана. Часть из них – магистранты по программе «Болашак», другие обучаются по бакалавриату за свой счет. Хайрулла-Султан относится к последним. Однако это вовсе не означает, что он сын олигарха. Его родители – средней руки предприниматели из Актау.



– Годовое обучение в академии стоит 42 тысячи долларов, – поделился студент. – Моим родителям это, естественно, не по карману, но я выиграл грант на скидку, поэтому плачу намного меньше.



Гранты в киноакадемии, по его словам, разные. Есть учитывающие политическое и экономическое состояние страны, а есть, что присуждаются за талант. Если администрация, посмотрев творческое портфолио студента, видит, что претендент, безусловно, обладает этим качеством, то, как правило, принимает решение его поддерживать. Сейчас Хайрулла учится на 6-м семестре (по-нашему – 3-й курс) киноакадемии по режиссерской программе.



Фильм, который он показал землякам, обязательный семестровый проект. В дебютной картине 20-летнего студента Нью-Йоркской киноакадемии два героя – священник и гангстер. Казалось бы, все предельно ясно: одного ждет рай, другой достоин ада. Но все ли так просто? Прав ли гангстер, который выведя, как он считает, священника на чистую воду, решает предать того казни? Или все же только прощением и милосердием можно исцелить язвы общества? Ответы на эти вопросы каждый зритель должен искать сам.



7-минутная лента, вошедшая в топ лучших картин на двух калифорнийских фестивалях, снята в апреле прошлого года.



– Когда я искал материал, то ни одну идею не оставлял нерассмотренной, – продолжает Хайрулла. – На съемках одного из проектов, где я работал в качестве ассистента оператора, познакомился с выходцем из Украины, режиссером Александром Мельником. Он предложил свой сценарий, который мне понравился, и я подключил к работе оператора Константина Фролова, тоже выпускника Нью-Йоркской киноакадемии. Мы втроем сделали раскадровку, составили четкий план и приступили к работе. Главные роли сыграли профессиональные актеры Хосе Розете (гангстер) и Ренди Мори (священник). Денег было немного (бюджет «Последнего греха» составляет 3 тысячи долларов), и мы постарались уложиться в один световой день. Были в картине и незапланированные моменты. Когда рано утром прие­хали в пустыню Мохаве (штат Калифорния), то первое, что увидели – труп барана. В сценарии его не было, но мы включили в кадр тот эпизод, где машина проезжает мимо мертвого животного. И это придало картине дополнительных красок.



Начинающий режиссер считает свою работу хорошей инвестицией в будущее, тем самым порт­фолио, которое откроет перед ним многие двери.



– Я не выкинул деньги на ветер, использовал их с умом. Это показывает, что могу серьезно относиться к делу и выдавать качественный продукт, – с гордостью заявляет он.



О своем будущем Хайрулла-Султан Хисами говорит так:



– Я намерен работать по заказам разных киностудий и час­тных лиц со всего мира. Но как казахстанец, буду продвигать в первую очередь нашу культуру и наш народ. Я патриот своей страны.

